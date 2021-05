Mit Verständnis reagieren die pfälzischen Fußball-Oberligisten auf die Entscheidung des Fußball-Regional-Verbandes „Südwest“, den Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen. Fit halten sich die Spieler auch außerhalb des Sportplatzes. Vor allen Dingen eine große Frage bewegt die Klubs.

Nachdem bereits am Mittwoch durch die Maßnahmen von Bund und Ländern klar war, dass im November auch in der Oberliga nicht gespielt werden kann, beschloss das Präsidium des Fußball-Regional-Verbandes „Südwest“ einen Tag später, den Spielbetrieb in allen Klassen bis auf Weiteres auszusetzen. Betroffen davon ist auch die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

FV Dudenhofen: Pause zu ungünstigem Zeitpunkt

Für Sportdirektor Christian Schultz vom FV Dudenhofen ist das in Ordnung. Gewünscht hätte er sich allerdings eine klare Festlegung, dass in diesem Jahr keine Spiele mehr stattfinden. „Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Deshalb befürworte ich die Grundsatzentscheidung uneingeschränkt. Andererseits brauchen wir aber auch eine gewisse Planungssicherheit“, sagt Schultz.

Den FV Dudenhofen treffe die Pause zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da die Mannschaft als Zweiter hinter Wormatia Worms einen tollen Lauf habe. „Beim Abbruch im Frühjahr waren wir Dritter, und in unserem ersten Oberligajahr stiegen wir als Sechstletzter ab. Das Glück hatten wir bei ähnlich außergewöhnlichen Entscheidungen bisher noch nicht auf unserer Seite“, sagt Schultz. Ohne Zuschauereinnahmen und Erlöse aus dem Gastronomie-Betrieb treffe es den Verein auch finanziell recht hart.

TuS Mechtersheim: Spieler als „Homeworker“

Dieter Demmerle, Sportchef und zweiter Vorsitzender des TuS Mechtersheim, kann nachvollziehen, dass es zur Zwangspause kommt. „Fußball ist die schönste Nebensache der Welt und das soll sie auch bleiben. Manchmal wird unser Sport einfach zu ernst genommen, wo ganze Wirtschaftsbereiche und viele gastronomische Betriebe um die nackte Existenz kämpfen“, sagt Demmerle. Das Training sei eingestellt, die komplette Sportanlage geschlossen. Mit einem individuellen Trainingsplan sollen sich die Spieler als „Homeworker“ fit halten. Dass in diesem Jahr nochmals gespielt werden kann, hält der Funktionär für unwahrscheinlich. Der Verein arbeite an einem Konzept, um finanziell über die Runden zu kommen.

FC Speyer 09: Training vollständig eingestellt

Auch Matthias Richter, Sportvorstand des FC Speyer 09, befürwortet die Spielpause, hätte aber eine klare Aussage zur Fortsetzung der Runde erwartet. Mit dem Partner „Anpfiff ins Leben“ habe der FC zwar ein gutes Hygienekonzept entwickelt. Bei der aktuellen Corona-Situation sei die getroffene Entscheidung aber folgerichtig und nachvollziehbar. Ohne Duschen und Umkleideräume halte er einen geordneten Trainings- und Spielbetrieb nicht für möglich. Das Training sei vollständig eingestellt. Mit einem weinenden Auge blickt Richter auf die Pause, da die Mannschaft mit jedem Spieltag zunehmend besser in der Oberliga angekommen sei und sich auch spielerisch gesteigert habe. Einnahmen gingen kräftig zurück, laufende Kosten seien kaum zu reduzieren. „Viele Vereine werden auf Unterstützung des Staates und der Sportverbände angewiesen sein“, der Sportvorstand des FC Speyer 09.

Arminia Ludwigshafen: Vier Einheiten pro Woche

Ralf Gimmy, der Trainer des FC Arminia Ludwighafen, kann die Unterbrechung der Saison nachvollziehen. „Das ist zwar aus sportlicher Sicht schade, aber der gesundheitliche Aspekt genießt Vorrang. Ich stehe voll hinter der Entscheidung“, sagt der Coach. Gimmy glaubt nicht daran, dass in diesem Jahr noch einmal gespielt wird. Seiner Mannschaft hat er ein bis Ende November gültiges Trainingsprogramm an die Hand gegeben. „Vier Einheiten pro Wochen sind selbstständig zu absolvieren. Die Ergebnisse sollen per App an die Trainer übermittelt werden“, informiert Gimmy.

Das Team solle für den Fall, dass wider Erwarten im Dezember gespielt wird, körperlich fit und im Rhythmus bleiben. Seine Prognose: „Im neuen Jahr ist das Virus nicht weg, es werden weiter Spiele abgesagt werden müssen. Deshalb glaube ich nicht, dass es zur Auf- und Abstiegsrunde kommt. Wir können froh sein, wenn wir die Hauptrunde komplett abschließen.“

FCK U21: Nachwuchsleistungszentrum geschlossen

Vier Wochen bleibt das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern auf dem Fröhnerhof geschlossen. Dass in diesem Jahr noch mal gespielt wird, kann sich FCK-U21-Trainer Alexander Bugera nicht vorstellen, wie er auf RHEINPFALZ-Nachfrage erläutert. Die U21 des FCK belegt in der Nord-Gruppe nach acht Spielen hinter dem SV Eintracht Trier den zweiten Tabellenplatz.