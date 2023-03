Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um 2.23 Uhr in der Nacht waren sie endlich da – die Copa und die Weltmeister. Nach 20 Stunden Flug mit Zwischenhalt in Rom landete der Airbus der Aerolineas Argentinas am frühen Dienstagmorgen in Ezeiza, am internationalen Flughafen von Buenos Aires. Die Ankunft der Helden lässt manche Sorge vergessen, die das Land derzeit plagt.

Als Leo Messi und Trainer Lionel Scaloni als erste mit dem Weltpokal aus dem Flieger stiegen, war ein roter Teppich ausgerollt. Die Uhrzeit hielt die Argentinierinnen und Argentinier nicht davon ab, den