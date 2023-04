Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Name TuS Hohenecken hat in der Fußball-Verbandsliga noch immer einen guten Klang. Manch einer erinnert sich an die großen Zeiten, in denen der Klub aus dem Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken eine feste Größe in der Liga war. Doch das liegt schon einige Jahre zurück. Die Gegenwart sieht nicht allzu rosig aus.

Zurzeit durchlebt die Mannschaft von Trainer Benny Hassenfratz eine schwierige Phase. Wartet sie doch schon seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg. Am vergangenen Sonntag wollte man in