Patrick Glöckner kommt die überraschende Spielpause an diesem Wochenende nicht entgegen. Der Trainer des Drittligisten SV Waldhof Mannheim gewinnt der Situation dennoch aber auch positive Aspekte ab.

„Wir wollten spielen, weil wir einen guten Flow haben“, sagte der Waldhof-Coach nach Bekanntwerden der Absage der Partie beim SV Meppen, weil sich das komplette Team der Niedersachsen in häuslicher Quarantäne befindet. Anfang der Woche hatte es mehrere positive Corona-Fälle bei den Meppenern gegeben, das zuständige Gesundheitsamt schickte daraufhin die komplette Mannschaft sowie das Trainerteam in häusliche Isolation.

Nach dem 5:2 am zurückliegenden Wochenende gegen den 1. FC Magdeburg wollten die Mannheimer beim SVM nachlegen und mit einer guten Leistung den nächsten Dreier holen – das ist nun nicht möglich. „Wir müssen die Lage so akzeptieren, wie sie ist“, erklärte Glöckner: „Wir können es ja nicht ändern.“ Die geplante Reise ins Emsland wurde storniert und der Fokus vorzeitig auf die Begegnung am kommenden Samstag gegen den FC Ingolstadt ausgerichtet.

Boyambas Knie zwickt

Die Unterbrechung des Spielrhythmus ist ärgerlich, allerdings planen die Waldhöfer kein kurzfristiges Testspiel, um das ausgefallene Meppen-Spiel zu kompensieren. „Es tut uns auch ganz gut, wenn ein paar Spieler ihre Blessuren auskurieren können“, sagt Glöckner. Beispielsweise bekommt Jan-Hendrik Marx, der Probleme an der Patellasehne hat, nun noch etwas mehr Ruhe.

Mit Sicherheit hilft der Spielausfall Joseph Boyamba, denn der beste Torschütze der Waldhöfer plagt sich mit Knie-Problemen herum. Zu Beginn der Woche war der Angreifer noch auf Krücken unterwegs, ehe er am Donnerstag leicht trainierte. „Wir haben noch keine genaue Diagnose“, sagt Glöckner und hofft darauf, dass Boyamba seine Probleme kurzfristig überwindet. Die erzwungene Pause kann dabei helfen. Schließlich hat der Neuzugang seinen Wert mit bislang fünf Treffern klar unter Beweis gestellt.