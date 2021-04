Vier Punkte aus den zurückliegenden zwei Partien zeigen, dass der SV Waldhof gut drauf ist. Gegen den Tabellenvorletzten der Dritten Liga, den VfB Lübeck, muss am Sonntag (14 Uhr) aber ein Sieg her, um die Tendenz zu bestätigen. Doch Vorsicht ist geboten.

Die aktuelle Form der Norddeutschen ist nicht im Einklang mit der Tabellensituation. Seit fünf Partien haben die Lübecker nicht mehr verloren und deshalb weiterhin die Chance, als Aufsteiger die Liga zu halten. Angesichts von vier Punkten Rückstand ist der VfB in Mannheim allerdings zum Siegen gezwungen – findet Patrick Glöckner. „Das könnte uns Räume geben“, sagt der Trainer der Waldhöfer. Durch eine kleinere Systemumstellung attestiert der Mannheimer Coach dem Kontrahenten eine verbesserte Verfassung und ist deshalb überzeugt davon, dass seine Spieler vor eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt werden.

Drei Punkte für ein gutes Gefühl

Um das gute Gefühl in die kommende (englische) Woche zu retten, muss sie gelöst werden. Ein Rückschlag gegen die Lübecker würde die Waldhöfer nicht nur den Abstiegsrängen wieder näherbringen, sondern die Diskussion um den Trainer aufflammen lassen, die zuletzt dank guter Leistungen des Teams weniger geworden waren. Ein Dreier wäre hingegen wohl schon der entscheidende Schritt hin zum Klassenerhalt.

Anton Donkor wird mithelfen können, ihn zu gehen. Der Linksverteidiger hat seine Muskelverletzung im Oberschenkel auskuriert. „In Duisburg haben wir ihn nicht eingesetzt, weil es ein Restrisiko gab. Das ist jetzt nicht mehr da“, sagt Glöckner. Er mochte zwei Tage vor der Partie nicht verraten, ob Donkor zurück in die Startelf rutscht, aber es ist davon auszugehen, dass dies geschehen wird. Marcel Costly könnte in diesem Fall wieder auf der rechten offensiven Außenbahn spielen.

Feste Reihenfolge beim Elfmeter

Ebenfalls in der Startformation dürfte Rafael Garcia auftauchen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass der Mittelfeldspieler wohl nicht an den Elfmeterpunkt treten wird, wenn es einen Strafstoß für die Waldhöfer geben sollte. Nach seinem „Last-Minute-Fehlschuss“ aus elf Metern beim 1:1 gegen den MSV Duisburg sind andere an der Reihe. Und zwar in einer vom Trainer vorgegebenen Folge. „Wir werden eine Eins, eine Zwei und eine Drei benennen“, sagt Glöckner. Bislang wurden drei gleichberechtigte Akteure festgelegt, die untereinander ausmachen sollten, wer den Strafstoß ausführt. In Duisburg entbrannte daraufhin eine kurze Debatte, wer schießen darf, die dem späteren Schützen nachweislich nicht zuträglich war – Garcia schoss schwach und scheiterte.

„Wir werden in der Einheit am Samstag noch ein paar Elfmeter schießen und danach im Trainerteam festlegen, welche drei Spieler eingeteilt werden“, erklärt Glöckner. Der Schütze Nummer eins ist noch offen. Aber, so viel ist klar: es wird eine feste Reihenfolge geben.