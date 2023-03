Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Erinnerungen ans Hinspiel lösen Schmerz aus, denn in doppelter Überzahl gelang kein Derbysieg. Vor dem zweiten Duell des SV Waldhof in der laufenden Spielzeit gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (14 Uhr) wählt der Trainer einen „Pokal“-Ansatz.

Wer Freitagmittag den Worten von Patrick Glöckner lauschte, durfte geneigt sein, an den FC Bayern München oder an Borussia Dortmund zu denken. Mindestens aber an RB Leipzig oder Bayer