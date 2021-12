Mit zwei maximal ungleichen Aufgaben geht das Fußballjahr 2021 für den Drittligisten SV Waldhof zu Ende. In einer Woche steigt das Spitzenspiel beim Tabellenführer aus Magdeburg, an diesem Samstag (14 Uhr) wartet aber erst einmal das Duell beim Letzten.

Für Waldhof-Trainer Patrick Glöckner gab es in der Vorbereitung auf das Match beim TSV Havelse am vergangenen Wochenende eine Hilfe vom VfL Osnabrück. „Der VfL hat sich gegen Havelse die Zähne ausgebissen“, erklärte Glöckner mit Verweis auf das 0:0 des Aufstiegsaspiranten gegen den in der Tabelle abgeschlagenen Neuling. Den erhofften Dreier wird es in der Arena in Hannover nicht im Vorbeigehen geben, lautet die Botschaft des Trainers an seine Spieler. „Havelse hat im Moment eine gute Form“, warnt der Coach.

Nichtsdestotrotz, die Mannheimer sind klarer Favorit in der Partie und wollen dieser Rolle gerecht werden. Personell haben die Waldhöfer wie in den vergangenen Wochen auch wenige Sorgen, mit Gerrit Gohlke und Alexander Rossipal fehlen nur zwei Akteure des Kaders. „Unsere gute Verfügbarkeit ist ein Pluspunkt für uns in dieser Saison“, sagt Glöckner.

Schweren Platzverhältnissen trotzen

Ein weiterer Pluspunkt ist die spielerische Qualität der Mannheimer, wobei fraglich ist, ob die sich auf dem holprigen Rasen in Hannover wird durchsetzen können. „Wir gehen von schlechten Platzverhältnissen aus, aber wir werden unser Spiel nicht umstellen, weil man dazu ja auch die passenden Spieler haben muss“, sagt Glöckner. „Ab und zu wird der Ball mal verspringen, manchmal wird es länger dauern, aber wir bleiben unserem Stil treu“, erklärt der Coach.

Wenn es gelingt, beim Schlusslicht zu gewinnen, winkt ein Aufstiegsplatz zum Ende der Hinrunde.