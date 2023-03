Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 1:5-Niederlage in der Hinrunde spielt keine Rolle mehr – Bayer Leverkusen will es am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München wissen.

Als gebürtiger Schweizer kennt sich Gerardo Seoane mit hohen Gipfeln bestens aus – und auch in seinem Job als Fußballlehrer richtet der 43-Jährige den Blick gerne ganz nach oben.

Bevor