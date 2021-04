Nach Co-Trainer Frank Müller hat auch Teammanager Philipp Grimm seinen Vertrag bei Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen um zwei Jahre verlängert. „Frank Müller und Philipp Grimm sind ganz wichtige Puzzlestücke im Gesamtgebilde. Es freut mich unheimlich, dass Philipp, trotz Umzugs, weiter dabei bleibt“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler – und fügt an: „Für mich ist Philipp ein super wichtiger Ansprechpartner und auch ein super wichtiges Bindeglied zur Mannschaft. Nach meiner Auffassung gibt er nicht nur fachlich Impulse ans Trainerteam, sondern ist auch für die Spieler aufgrund seiner eigenen Erfahrung und seiner Menschlichkeit ein wichtiger Faktor.“

Nothelfer in der Hinrunde

Philipp Grimm ist seit bald vier Jahren Teammanager der Eulen Ludwigshafen. Er sieht sich selbst als „Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Trainer“. Von 2007 bis 2017 trug der heute 36-Jährige das Eulen-Trikot, warf in 359 Spielen 1906 Tore. Nach den Ausfällen von Jannik Hofmann und Jonathan Scholz wurde Grimm in der Hinrunde der laufenden Saison reaktiviert, kam sechsmal zum Einsatz (6/4), war zehnmal im Kader. Grimm, Vater eines drei Jahre alten Jungen, arbeitet in Bensheim als Entwicklungsingenieur in der Dentalbranche.

„Ich habe hier viele Freunde gewonnen. Ich habe ein tolles Verhältnis zum Trainer. Ben Matschke war früher mein Zimmerkamerad. Leider wird er uns im Sommer verlassen. Frank Müller ist mit mein bester Freund, mit Lisa hat mich schon zu meiner Spielerzeit ein freundschaftliches Verhältnis verbunden. So machen wir zusammen weiter“, wird der Teammanager in einer Mitteilung des Klubs zitiert. „Ich war auch in die Nachfolgeregelung für Ben involviert und habe nach den Gesprächen mit Ceven ein gutes Gefühl“, berichtet Grimm. Der neue Chefcoach Ceven Klatt kommt vom Zweitligisten Rimpar Wölfen und tritt die Nachfolge von Ben Matschke an, der Trainer der HSG Wetzlar wird.

Vom Ligaverbleib überzeugt

Der Teammanager ist zuversichtlich, dass es mit dem Ligaverbleib der Eulen klappt: „Viele unserer Spieler nehmen gerade eine gute Entwicklung. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir es wieder schaffen …“