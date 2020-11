Die Fußballer des Zweitligisten Karlsruher SC haben mit dem 3:0 (1:0) beim FC St. Pauli ihren ersten Auswärts- und zweiten Saisonsieg eingefahren und verbesserten sich auf den 15. Tabellenplatz.

„So ein Auswärtssieg vor der Länderspielpause fühlt sich natürlich sehr gut an“, sagte der Karlsruher Cheftrainer Christian Eichner. „Wichtig war natürlich, in Führung zu gehen - und das 2:0 kurz nach der Pause. Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten getroffen. Das war ein perfekter Spielverlauf.“ Sportdirektor Oliver Kreuzer meinte: „Das war ein absolut verdienter Sieg – auch in dieser Höhe. Wir waren die in allen Belangen bessere Mannschaft.“

Wie erwartet setzte KSC-Trainer Christian Eichner an Stelle des Gelb-Rot-gesperrten Innenverteidigers Christoph Kobald auf die Erfahrung und Kopfballstärke von Daniel Gordon (35). Der fünfmalige jamaikanische Nationalspieler bestritt im Stadion am Millerntor allerdings sein erstes Pflichtspiel seit dem 28. Juni dieses Jahres – das war der letzte Spieltag 2019/20, an dem der KSC mit einem 2:1-Sieg in Fürth den Klassenerhalt sicherte.

Sofort hellwach

Die Badener waren sofort hellwach und gingen mit ihrer ersten Möglichkeit in Führung. Nach einem Angriff über links landete der Ball beim aufgerückten Rechtsverteidiger Marco Thiede, der einfach mal aus gut 20 Metern abzog. Der Ball klatschte an den Pfosten und St. Paulis Torhüter Robin Himmelmann bekam die Kugel erst hinter der Linie zu fassen. Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) ließ zunächst weiter spielen, aber nach dem Hinweis des Videoassistenten gab er das 1:0 (4.).

Die Karlsruher setzten St. Pauli danach immer wieder früh unter Druck. Das behagte den Hanseaten überhaupt nicht, und aus einem von Choi geblockten Ball entwickelte sich eine Chance für Philipp Hofmann, die eigentlich zum 2:0 für den KSC hätte führen müssen. Der Karlsruher Torjäger aber verzog von rechts kommend mit links (14.).

Wieder ganz früh dran

Ähnlich früh wie in der ersten Halbzeit traf der KSC auch nach dem Seitenwechsel. St. Pauli kam zwar sichtlich motiviert aus der Kabine, nach einem Karlsruher Freistoß von Philip Heise versenkte Kapitän Jerôme Gondorf den schlecht abgewehrten Ball von der Strafraumgrenze mit einem Flachschuss zum 2:0 im Netz (50.). Der Gastgeber hätte durch Luca Zander (55.) und Daniel-Kofi Kyereh (73.) durchaus den Anschluss herstellen können, aber Hofmann machte mit seinem Treffer in 76. Minute alles klar. Zum Glück für St. Pauli traf Babacar Guèye in der letzten der vier Minuten Nachspielzeit nur den Pfosten.

So spielten sie

FC St. Pauli: Himmelmann - Ohlsson, Knoll (56. Lawrence), Buballa - Zander (79. Lankford), Becker, Benatelli (56. Daschner), Paqarada (56. Dittgen) - Zalazar – Makeniok, Kyereh 86. Tashchy)

Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede (86. Jung), Gordon, Bormuth, Heise (81. Carlson) - Fröde, Gondorf - Choi (81. Batmaz), Wanitzek, Lorenz (81. Goller) - Hofmann (85. Guèye).

Tore: 0:1 Thiede (4.), 0:2 Gondorf (50.), 0:3 Hofmann (76.) - Gelbe Karten: Dittgen (2) - Gondorf (3) - Beste Spieler: Buballa, Zalazar - Fröde - Schiedsrichter: Sather (Grimma).