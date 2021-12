Lillehammer (dpa) - Die norwegische Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen hat den Saisonauftakt bei der Nordischen Kombination der Frauen gewonnen.

Die 19-Jährige setzte sich im norwegischen Lillehammer vor Nationalteamkollegin Mari Leinan Lund und Annika Sieff aus Italien durch. Als beste Deutsche belegte Jenny Nowak nach einem Sprung von der Normalschanze und einem fünf Kilometer langen Skilanglauf-Rennen den achten Platz. Ihr Rückstand auf die Siegerin betrug 2:23,9 Minuten. Cindy Haasch lief als Zwölfte, Svenja Würth als 15. ins Ziel.

In der noch recht jungen Disziplin sind bei den Frauen in diesem Winter zehn Weltcuprennen geplant. In der vergangenen Saison hatte es - auch coronabedingt - nur einen Weltcup-Wettkampf gegeben.