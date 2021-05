Werder Bremen hat sich nach dem 33. Spieltag von Trainer Florian Kohfeldt getrennt. Das ist ziemlich spät. Vielleicht zu spät.

Neun Spiele ohne Sieg. Die Bosse von Werder Bremen bewiesen Langmut. Werder werkelte, Werder wackelte, Werder wankte – wie schon in der vergangenen Saison ist der Klub vom Abstieg bedroht. Im vergangenen Jahr ging Werder als Tabellen-17. ins Finale, nun steht die Mannschaft auf Rang 16 und kann mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach den Relegationsrang noch verlassen, falls Arminia Bielefeld beim VfB Stuttgart nicht gewinnt.

Ausreißer DFB-Pokal

Natürlich spricht es zunächst für den Verein, dass Sportchef Frank Baumann am Bremer Florian Kohfeldt partout festhielt. Aber seit der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin war der Trainer angezählt, damals ging es nach zwei Tagen Klausur für ihn weiter. Eine Weiterentwicklung der Mannschaft war im Frühjahr nicht mehr zu erkennen, der Klub wähnte sich zu früh am Ziel. Der starke Auftritt im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig änderte nichts mehr am Abwärtstrend, der beherzte Auftritt war ein Ausreißer. Was die Situation für Werder so bedrohlich macht ist die sehr angespannte finanzielle Lage. Das Wort von der Zahlungsunfähigkeit macht schon die Runde. Die Corona-Krise hat den Verein erschüttert, ab heute können auch Privatanleger die Werder-Anleihe zeichnen. Und dann auch noch der Abstieg? Nach Schalke 04 zittert der nächste Traditionsverein. Thomas Schaaf weiß, was auf ihn zukommt.

Die älteren Herrschaften

Thomas Schaaf also. Der Trend bei den Klubs in Not geht zum Routinier. Schalke 04 setzte im Winter auf Christian Groß, Groß bewegte nichts. Friedhelm Funkel soll den

1. FC Köln retten, das Happy End ist ungewiss. Und der große Hamburger SV reaktivierte Horst Hrubesch für den Endspurt in der Zweiten Liga. Gestern kam das Aus. Es war zu spät. Siehe oben?