Die Fußball-EM in Deutschland zieht die Fans in ihren Bann. Unsere Reporter schauen sich vor Ort auch abseits der Stadien um. Heute: Rosa und ihre Kaffeekunst.

Rosa ist mir ein Stück weit ans Herz gewachsen. Vielleicht geht es ihr umgekehrt mit mir ähnlich. Sie ist 27 Jahre jung und arbeitet im Café am Markt. Genauer gesagt ist das ein Eiscafé, dem ich in Herzogenaurach Tag für Tag einen Besuch abstatte. Ich habe es gleich am ersten Tag für mich entdeckt, als ich am Vormittag durch die schöne Altstadt schlenderte und auf der Suche nach einem Kaffee war. Inzwischen ist es ein Ritual geworden, bei Rosa vorbeizuschauen und mir einen Cappuccino zu kaufen.

Inzwischen verstehen wir uns ohne Worte, Rosa und ich. Wenn ich das schnuckelige Eiscafé betrete, weiß Rosa, wonach mir ist. Ich bekomme einen frischen Cappuccino zubereitet, in einem Becher zum Mitnehmen, für 3,20 Euro. Ich möchte nicht irgendwo im Café sitzen, sondern ich laufe immer durch die Gassen. Ich könnte mir bei Rosa einen Kaffee kaufen, ohne ein Wort sagen zu müssen. Aber natürlich schweigen wir uns nicht an. Wir plaudern stattdessen immer ein wenig.

Lange Tage im Sommer

Rosa ist in Deutschland geboren, wuchs aber in Rossano in Kalabrien auf, ehe sie im Alter von 17 Jahren nach Deutschland zurückkehrte. Inzwischen lebt sie in Herzogenaurach und arbeitet seit vier Jahren im Café am Markt. In ihr schlagen zwei Herzen, ein deutsches und ein italienisches. Das gilt für viele Momente im Leben, aber nicht für die Europameisterschaft. „Italien“, sagt sie, als ich sie frage, wem sie die Daumen drücke. Das Tor in letzter Sekunde, das im Spiel gegen Kroatien den Sprung ins Achtelfinale sicherte, hat sie bejubelt. Aber nur kurz, denn sie hat gerade lange Tage und kaum Freiraum. Denn eigentlich ist Rosa immer im Café. Von Montag bis Sonntag.

„Im Sommer ist es schwierig, weil einfach mehr los ist“, sagt sie. Im Herbst und im Winter gleicht sie ihr Arbeitszeitkonto wieder aus, dann wird weniger geschuftet. Wobei Rosa ihren Job mehr als Berufung denn als Beruf erlebt. „Es macht mir sehr viel Spaß hier“, sagt sie. Natürlich verkauft sie viel leckere Eiscreme aus eigener Produktion, aber eben auch viel Kaffee oder Erfrischungsgetränke.

Wobei ich mich immer noch daran gewöhnen muss, dass in Herzogenaurach am Vormittag schon Bier getrunken wird. Weißbier, das Nationalgetränk der Bayern, um genau zu sein. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn ich meinem morgendlichen Cappuccino hole und Menschen beobachten darf, die es sich vor dem Café am Markt gemütlich gemacht haben und ein Weißbier trinken – zum Frühstück.