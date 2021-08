„Die Distanz hat gepasst, die Form hat gepasst, deshalb sind wir hierhergefahren“, sagte Katja Gernreich. Die Galopptrainerin aus Neuss war am Samstag mit zwei Pferden zum Renntag nach Miesau gefahren. Hellomoto lief im Hauptrennen des Tages zum sicheren Sieg.

Es waren nicht nur die Form und die passende Distanz von 1900 Metern, die die Trainerin zur 300 Kilometer weiten Fahrt in die Westpfalz veranlasst haben dürfte. Es war auch die attraktive Börse, die lockte. Denn im Preis der Mehl-Mühlens-Stiftung waren 5000 Euro ausgelobt, 2500 Euro strich der Sieger ein. Und weil Sansa Stark, das zweite Pferd aus dem Gernreich-Stall – „den haben wir einfach mitgenommen. Wenn wir so weit fahren, machen wir den Hänger voll“, sagte die Trainerin –, im Preis der Knaf-Immobiliengruppe auf den dritten Platz lief, kamen noch einmal 400 Euro Preisgeld dazu.

Bei Hellomoto geht immer noch was

Der siebenjährige Hellomoto ging als großer Favorit an den Start. Ganz kampflos gingen die 1900 Meter aber nicht an den braunen Wallach. Denn Steffi Koyuncu übte mit Al Muthanna Druck aus, kam im Schlussbogen heran. „Ich hatte immer das Gefühl, noch Gas geben zu können“, sagte Hellomoto-Reiter Concetto Santangelo. „Als ich merkte, dass jemand kommt, habe ich ein bisschen geguckt und wieder Gas gegeben“, ergänzte er. Im Ziel waren es dann zweieinhalb Längen, die zwischen Hellomoto und Al Muthanna lagen. Weitere fünfeinhalb Längen zurück kam Stefan Birners Smoke on the Water, der zehnjährige Dauerrenner auf Südwestbahnen, an.

Birner gehört zu den Besitzertrainern im Südwesten, an denen die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen ist. Statt drei Pferde trainiert er nur noch Smoke on the Water. Keine Rennen, keine Verdienstmöglichkeiten. Der Karlsruher ist kein Einzelfall. Andere Trainer haben sich zurückgezogen und warten die weitere Entwicklung ab. Die Folgen bekommen kleinere Bahnen wie Miesau zu spüren. Weil im Südwesten weniger Rennen gibt, und weil der Pferdemarkt in Großbritannien geschlossen ist, ist die Anzahl der Rennpferde rückläufig. Das sorgt dafür, dass die Starterfelder klein sind. In Miesau gingen in sieben Rennen nur 36 Pferde an den Start. Der Qualität der Rennen tat dies keinen Abbruch, die 1200 Zuschauer an der Bahn erlebten einen tollen Renntag.

Kleine Felder eröffnen Siegchancen. Etwa für den Herschberger Christof Schwab, dessen achtjähriger Dyllan im Jahr 2020 gar nicht gelaufen ist und jetzt, beim dritten Start 2021, unter Liubov Grigorieva gewann. Oder für Stephan Buchner, den Präsidenten des Badischen Rennvereins Mannheim und Chef des Iffezheimer Rennvereins Baden Galopp, dessen achtjähriger Kashani unter Nicol Polli endlich den Sieglosen-Stempel loswurde. „Er hat es sich verdient“, sagte Buchner, der sich über den ersten Sieg des vierbeinigen Familienmitglieds im 37. Rennen freute. Trainer Christian Peterschmitt aus Bottenbach verbuchte gleich zwei Siege.

Für den 100-jährigen Reit- und Fahrverein Miesau war es ein Glücksfall, dass der Stall von Frank Fuhrmann aus Möser in Sachsen-Anhalt mit acht Pferden vertreten war. Die 570 Kilometer weite Fahrt hat sich für das Fuhrmann-Team gelohnt. Es stellte mit Rateel unter Alexandra Deczki, die Ungarin feierte in Miesau ihren ersten Sieg in Deutschland, und Shape of You unter Janina Boysen gleich zwei Sieger.