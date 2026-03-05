Kaum noch ein Spieltag in der Fußball-Bundesliga vergeht, ohne dass in Fanblöcken Fahnen eingerollt und Gesänge eingestellt werden. Wie ist das zu bewerten?

Vielleicht sind die Spieler des FC Bayern einfach zu stark und weniger auf die Unterstützung der eigenen Fans angewiesen als andere Klubs. In jedem Fall haben sie am vorigen Wochenende trotz der deutlich reduzierten Unterstützung ihrer Anhänger aus dem Gästeblock mit 3:2 bei Borussia Dortmund gewonnen. Die organisierte Fanszene des Tabellenführers hatte aus Protest gegen einen Polizeieinsatz vor dem Spiel auf Gesänge und Anfeuerungen verzichtet.

Genau wie am Tag danach die Ultras des SC Freiburg bei Eintracht Frankfurt, die wegen polizeilicher Maßnahmen erst 30 Minuten nach dem Anpfiff in den Gästeblock kamen. Zu Beginn hatten auch die Frankfurter geschwiegen, weil sie um einen verstorbenen Freund trauerten. Zudem gibt es die Vereinbarung unter den aktiven Fans, alle Rufe und Gesänge einzustellen, wenn ein Zuschauer medizinisch versorgt werden muss. Stille ist zu einem allgegenwärtigen Stilmittel der Fanszenen geworden.

„Gruselig“ und „beängstigend“

Zurück nach Dortmund. „Es war schon gruselig, 80.000 im Stadion und es war nichts los, das ist schon ein bisschen beängstigend“, sagte BVB-Trainer Niko Kovac, als seine Mannschaft in einem Spiel gegen Stuttgart lange ohne Support der gegen die Innenministerkonferenz protestierenden Südtribüne auskommen musste.

Vor zwei Wochen hat nun der Kölner Trainer Lukas Kwasniok eine Grundsatzdebatte zu diesem immer relevanter werdenden Phänomen angestoßen und die Frage aufgeworfen, ob die Kölner Anhänger seinem Team durch ihr Verhalten Schaden zufügen.

Beim fußballerisch mitreißenden 2:2 gegen die TSG Hoffenheim war die Südkurve beinahe 90 Minuten fast regungslos geblieben, weil ein 90 Jahre alter Mensch vor der Partie auf einer Treppe gestürzt war, reanimiert werden musste und später verstarb. Kwasniok rechnete anschließend vor, dass sein Team bereits in sechs Partien dieser Saison vom Schweigen der eigenen Anhänger betroffen war, und verkündete: „Unsere Ausbeute in diesen Spielen liegt bei einem Punkt.“

Sieht die Situation zwiespältig: Kölns Trainer Lukas Kwasniok. Foto: Harry Langer/dpa

Er könne die „unterschiedlichsten Gründe aus deren Sicht sehr wohl nachvollziehen“, sagte der Trainer, zugleich wolle er aber deutlich darauf hinweisen, dass sein Klub „ohne die Süd schwächer“ sei: „Wir brauchen sie, um den Klassenerhalt zu schaffen.“ Damit hat er ein Thema ans Licht geholt, das in vielen Klubs intern schon länger besprochen wird. Anderswo sind die Verantwortlichen jedoch vorsichtiger als Kwasniok, weil die Ultras in den größeren Traditionsvereinen viel Macht haben. Und diese Macht bekommen in den schweigenden Stadien nicht nur Spieler und Trainer zu spüren, die sich die beflügelnde Kraft einer intensiven Stimmung wünschen. Im Bestreben, ein Stadion mit einem dichten Support, zu einer Festung zum machen, ist eine schwerwiegende Abhängigkeit von den Ultras entstanden. Insofern ist jede Schweigeaktion immer auch eine Machtdemonstration der Gruppen.

Beim Kölner Spiel gegen Hoffenheim versuchten immer wieder Anhänger von verschiedenen Tribünen, Gesänge zu initiieren, was kaum einmal gelang. Ähnliche Erfahrungen haben die Freiburger gemacht, die ihr Team am vorigen Sonntag in Frankfurt gerne lautstark unterstützt hätten. Aber die Ultras wollten eben protestieren. Das Stadionerlebnis verändert sich dadurch für alle. Die Entscheidung, aus welchem Anlass wie lange geschwiegen wird, liegt aber alleine bei den Anführern der Szenen, was sicher nicht jeder Zuschauer sinnvoll findet. Wirklich gute Argumente für ein Einstellen des Supports gibt es, wenn ein Mensch auf irgendeiner Tribüne um sein Leben kämpft. Meist wird aber wieder gesungen, wenn die betroffene Person im Krankenwagen liegt.

Dass mitunter sogar zwei- oder dreimal Stille herrscht, weil bei einem Abendspiel im Sommer irgendwelche Personen zu viel getrunken haben und umkippen, wird hinter vorgehaltener Hand aber schon von manchen Klubvertretern kritisch gesehen. Die Suche nach einer passenden Haltung zu solchen Situationen sei „gar nicht so einfach“, sagte Kwasniok, „weil es einerseits immer um Menschlichkeit geht, aber im Leistungssport eben auf der anderen Seite einzig und alleine um Punkte, und an denen werde ich gemessen“.

