Der Trainer des FC Liverpool liefert mal wieder einen Beweis, warum er so besonders ist. Durch einen Anruf.

Adebayo Akinfenwas ist ein richtiger Klotz. Nur 1,80 Meter groß zwar, dafür aber 100 Kilo schwer. Um Missverständnissen vorzubeugen: kein Fett, Muskelmasse. Mit diesen körperlichen Voraussetzungen ist der 38-Jährige Hobbybodybuilder wohl eine der imposantesten Figuren im internationalen Berufsfußball. Über eine Million Menschen folgen ihm bei Instagram. Mehr als 200 Treffer hat er in seiner Karriere erzielt. Dennoch ist er kein ausgewiesener Torjäger, vielmehr ein mitspielender Stoßstürmer, eher Wegbereiter als Vollstrecker. In dieser Woche war Akinfenwas auch einer der glücklichsten Spieler des Globus.

Mit den Wycombe Wanderers hatte er durch ein 2:1 gegen Oxford United im Play-off-Finale der drittklassigen League One erstmals in der 133-jährigen Geschichte des Klubs den Aufstieg in die Zweite Liga, die Championship, geschafft. Während eines Interviews mit Sky Sports sprudelte die Freude nur so aus ihm heraus. Das Gespräch an sich war schon denkwürdig, weil Akinfenwas schier überschäumte vor Glück, dann sagte er: „Die einzige Person, die jetzt bei mir auf WhatsApp durchklingeln kann, ist Jürgen Klopp. Damit wir zusammen feiern können.“

„Hallo, großer Mann“

Und wer rief an? Natürlich: Jürgen Klopp, der Meistertrainer des FC Liverpool, längst eine lebende Legende. „Hello, big man“, hallo, großer Mann, begann Klopp seinen Gratulationsanruf, er habe das Spiel gesehen, nicht aber die Interviews danach, doch seine Spieler hätten ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er sich melden solle – und hier sei er nun. „Ein großer, großer Sieg“, sagte Klopp mit dem für ihn typischen Lachen, „du warst bestimmt schon dein ganzes Leben immer ein Championship-Player, mindestens, und nun bist du angekommen. Ich hoffe, du feierst anständig.“ Akinfenwas konnte es kaum fassen. Und Klopp hatte wieder einmal ein Beispiel dafür geliefert, warum er solch eine einzigartige Person ist.