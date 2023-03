Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Absolute Zugnummer der am Samstag beginnenden Großen Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim ist der Große Preis von Baden am finalen Sonntag, 4. September. Die Turffans fiebern dem Aufeinandertreffen zwischen Arc-de-Triomphe-Gewinner Torquator Tasso und dem aktuellen Derbysieger Sammarco entgegen.

Selten hat eine Reiterverpflichtung für so viel Diskussionsstoff gesorgt. Das Gestüt Auenquelle als Besitzer hat für den Ritt auf dem fünfjährigen „TT“ mit dem Italiener