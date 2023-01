Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner hat kaum noch Zeit, um sich Biathlon-Rennen anzuschauen. Sie schalte nur noch ab und zu den Fernseher ein, «aber es ist mit drei Kindern so unter der Woche nachmittags fast gar nicht möglich», sagte die 35-Jährige am Rande des Heimweltcups in Ruhpolding in der ARD.

Ruhpolding (dpa) - „Am Wochenende steht dann auch Freizeitprogramm drauf. Ich schaue dann mal kurz auf dem Handy. Aber, dass ich mir ein ganzes Biathlon-Rennen anschauen kann, ist eher selten leider“, sagte die Mutter von einer Tochter und zwei Söhnen.

In Ruhpolding besuchte die zweimalige Olympiasiegerin und zwölfmalige Weltmeisterin das Damen-Einzel. In dem bayerischen Biathlon-Mekka hatte Neuner 2012 bei der Heim-WM zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze gewonnen, ehe sie nach der Saison ihre Karriere beendete. Auch ihre Tätigkeit als ARD-Expertin hatte Neuner aus familiären Gründen zu dieser Saison endgültig abgegeben, für sie übernahm Olympiasieger Arnd Peiffer.