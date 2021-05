Heute würde die Torlinientechnik Hawk-Eye wohl Klarheit schaffen. Im WM-Finale am 30. Juli 1966 aber war an das „Falkenauge“ noch nicht zu denken. So fand das 3:2 der Engländer gegen Deutschland Anerkennung, die WM-Gastgeber wurden Fußball-Weltmeister. Das Wembley-Tor aber war wohl eher kein Tor. Es wird weiter darüber debattiert.

Das Wembley-Tor – auch nach 54 Jahren unvergessen. Jenes 3:2 in der elften Minute der Verlängerung des WM-Finales England gegen Deutschland anerkannt, ist bis heute umstritten. Tor oder kein Tor? Schiedsrichter Gottfried Dienst aus der Schweiz entschied nach Rücksprache mit Linienrichter Tofik Bachramow auf Tor, am Ende hieß es 4:2 für England. Die deutschen Spieler waren enttäuscht, sie waren wütend, sie fühlten sich betrogen. Aber sie bewiesen Haltung, zeigten Größe in der Niederlage, als sie als Verlierer zur Siegerehrung gingen, sich artig vor der Queen verbeugten. Die Weltpresse feierte Uwe Seeler und seine Kollegen für beispielhafte Fairness.

Webers großer Auftritt

Es war ein dramatisches Endspiel an jenem Sonntag, das Schiedsrichter Dienst um 15 Uhr angepfiffen hatte. Sekunden vor Schluss hatte der überragende Kölner Wolfgang Weber, Bulle genannt, mit langem Bein den Ball erwischt und über die Linie gedrückt – 2:2. Verlängerung! Helmut Haller ging nun die Puste aus, Uwe Seeler, der Kapitän, war weite Wege gegangen und nun sehr müde. Die Engländer wurden stärker, nach 94 Minuten traf Bobby Charlton, den der erst 20 Jahre alte Franz Beckenbauer nicht wie erhofft unter Kontrolle brachte, den Pfosten. Geoff Hurst, der schon in der 17. Minute Hallers frühe Führung egalisiert hatte, nahm in der 101. Minute freistehend aus fünf Metern Maß – der Ball landete an der Latte, der abprallende Ball sprang auf, bis heute ungelöst, ob er vor oder hinter der Torlinie landete.

Rudi Michel, die ARD-Reporterlegende, hat diesen Moment, diese Reportage nie vergessen, die Geschichte wohl 1000-mal erzählt. Er rief ins Mikrofon: „Kein Tor, kein Tor. Oder doch? Und jetzt – was entscheidet der Schiedsrichter?“

Gottfried Diensts Fingerzeig war deutlich: Ecke, weil Weber den Ball ins Toraus geköpft hat. Dann zeigte Linienrichter Tofik Bachramow aus Aserbaidschan, damals Teil der Sowjetunion, gestenreich Flagge. Diensts Frage soll der Russe so beantwortet haben: „Yes, behind the line. Goal, goal!“ Hinter der Linie – wie will der Mann mit dem Schnauzbart das von seiner Position aus erkannt haben? Eine exklusive Sicht der Dinge hatte auch der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke, der sah, was keiner sah und niemand sehen konnte, weil es definitiv nicht so war: „Ich habe im Fernsehen genau gesehen, wie der Ball im Netz zappelt.“

Größe in der Niederlage

Nach dem 3:2 waren die Deutschen nicht nur platt, sondern auch demoralisiert, Geoff Hurst ließ mit seinem dritten Finaltreffer das 4:2 in der Schlussminute folgen. England, das Mutterland des Fußballs, war erstmals Weltmeister. Der Sieg – glücklich und umstritten, aber auch nicht unverdient. Kapitän Bobby Moore, ein großartiger Mensch, nahm den WM-Pokal „Cup Jules Rimet“ in Empfang. „Das wird wieder Diskussionen geben“, ahnte Rudi Michel. Er hatte ja so recht.

„England ist wirklich ein würdiger Weltmeister nach einem fairen, dramatischen Endspiel“, erklärte Bundestrainer Helmut Schön, der lange über der Aufstellung gebrütet hatte. Hans Tilkowski, die deutsche Nummer 1, hatte im Halbfinale gegen die Sowjetunion eine Schulterverletzung erlitten. Ersatzmann Sepp Maier war verletzt und nicht einsatzfähig, der Bremer Günter Bernard erschien Schön nicht stark genug. Nacht acht Minuten ging Tilkowski nach einem Luftkampf mit Hurst zu Boden. Der Dortmunder musste durchhalten, denn damals durfte noch nicht ausgewechselt werden. Strittig auch, dass Schön den spielstarken Beckenbauer auf Bobby Charlton ansetzte. Schön hielt auch am Dortmunder Lothar Emmerich fest, setzte auf dessen „linke Klebe“. Aber wie schon im Halbfinale blieb „Emma“ auch im Endspiel blass. Der Bremer Max Lorenz, der Beckenbauer den Rücken hätte frei halten können, saß draußen. Auch Albert Brülls, bei Brescia Calcio unter Vertrag, war ein Kandidat, der Emmerich hätte ersetzen können.

Die deutsche Mannschaft spielte mit : Hans Tilkowski (Borussia Dortmund) – Horst-Dieter Höttges (Werder Bremen), Willi Schulz (Hamburger SV), Wolfgang Weber (1. FC Köln), Karl-Heinz Schnellinger (AC Mailand), Helmut Haller (FC Bologna), Franz Beckenbauer (Bayern München), Wolfgang Overath (1. FC Köln), Uwe Seeler (Hamburger SV), Siegfried Held (Borussia Dortmund), Lothar Emmerich (Borussia Dortmund).

