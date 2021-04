Die Blicke gehen nach Europa oder nach Tokio. Wie werden Fußball-Europameisterschaft und Olympische Spiele stattfinden, mit Zuschauer oder ohne? Werden alle Sportlerinnen und Sportler geimpft sein? Gibt’s neue Hotspots? Von den kleinen Sportarten indes spricht kaum einer. Aber auch bei ihnen herrschen Existenzängste.

Der eine, der kleine, der langsam erwachsen wurde, will sportlich dorthin gelangen, wo der andere schon lange ist. Der dreifache Junioren-Europameister Tim Weber, der im Juni 20 wird, strebt nach dem Weltmeistertitel, nach jener höheren Weihe, die ihm bislang altersbedingt verwehrt war. „Dieser Titel ist mein größtes Ziel“, sagt er. Am liebsten würde er den amtierenden Champion, Lukas Kohl (25), im direkten Duell vom Thron stoßen. Irgendwann einmal. Jedenfalls freuen sich die beiden schon seit langer Zeit auf die Zweikämpfe. Aber wie zurzeit fast alles andere ist auch diese Freude kaltgestellt.

Tim Weber, der Pfälzer vom RCV Böhl-Iggelheim, hatte seinen letzten richtigen Wettkampf vor fast zwei Jahren – Ende Mai 2019 im elsässischen Geispolsheim. Da setzte er sich zum dritten Mal die Krone als Europas bester Junior auf und war bereit, ins Elitelager zu wechseln. Lukas Kohl, der Franke aus Ebermannstadt, fuhr seinen letzten Wettkampf am 10. Oktober 2020 in Worms. Er nahm danach auch jeden dieser Video-Wettkämpfe mit, die es als Notnagel gab und startete zweimal in der Schweiz. Weber dagegen mag keine Videosachen, weil er da kein gutes Wettkampfgefühl entwickeln kann. So unterschiedlich sind die Charaktere.

In Coronazeiten aufzuhören, wäre unrühmlich

„Wettkämpfe sind mein Lebensinhalt. Ich brauche diese Motivationsreize und dafür trainiere ich“, sagt „Lukinator“, der im Januar als Controller bei Vierling, einem Unternehmen für Nachrichtentechnik, in seinem Heimatort eingestiegen ist. Kohl hat ein Luxusproblem. „Ich kann mich kaum noch verbessern, bin am Ende des Reglements angekommen, irgendwie fehlt der Sinn im Training, und deshalb trifft es mich hart, wenn mir die Wettkämpfe genommen werden“, erläutert er. Obwohl er in einem tiefen Loch war, dachte er nie ans Aufhören. Nein, sagt er, „in Coronazeiten aufzuhören, wäre unrühmlich, ich bin seit Jahren ungeschlagen, und ich lasse mich doch nicht von Corona besiegen“.

Lehrgänge machten Tim Weber wieder Mut

Auch Tim Weber ist bei der Stange geblieben. Aber er rang mit sich. Drei, vier Wochen lang. Biss die Zähne zusammen: „Der Gedanke ans Aufhören kommt von selbst. Nach dem Abi weiß man nicht, ob man studiert oder eine Ausbildung macht. Und wenn man dann so lange keinen Wettkampf hat, alleine in der Halle steht, ganz allein, nur mit der Trainerin, und keine Aussicht auf Lehrgänge hat, da kämpft man mit sich.“ Auch Weber hat diese Krise überwunden, nicht zuletzt, weil es wieder möglich war, auf Lehrgänge zu gehen. Im März zum ersten Mal seit langer Zeit in Albstadt und auch Mitte April. Bundestrainer Dieter Maute und der Verband machen dies möglich.

Nur Kaderathleten dürfen trainieren

Sowohl Kohl wie Weber profitieren von ihrem Status als Kaderathlet. Sie dürfen, was die breite Masse nicht darf : trainieren. „Es kommen definitiv schwierige Zeiten auf uns zu, im Kunstradsport wie im gesamten deutschen Sport“, sagt Lukas Kohl, „in meinem Verein dürfen zwei trainieren und zwölf nicht, und das seit über einem halben Jahr. Wir verlieren die jetzigen Athleten. Und: Wer will denn noch zu uns kommen, wenn er nicht trainieren darf?“ Kohl sagt, die jungen Menschen werden spüren, wie ein Leben ohne Sport funktioniert. „Es war nett und schön, all die Bilder, die Erinnerungen, aber mir fehlt grad gar nichts“, werden sie mal sagen. Dieses Szenario fürchtet der vierfache Weltmeister, der auch glaubt, dass viele Trainer auf der Strecke bleiben.

Tim Weber trainiert derzeit nur mit den Weltmeistern im Zweier, Serafin Schefold und Max Hanselmann, in Böhl-Iggelheim. Einsam ist’s in der Halle, sehr einsam. Trotzdem: Er ist wieder heiß auf Leistung. Das Gefühl, ins Leere zu trainieren, ist besiegt. Das Miteinander motiviert wieder, das Ziel ist geblieben – Weltmeister werden.

Handstände „im Trockenen“ trainiert

Weber hat eine Ausbildung begonnen, muss sich an einen neuen Tagesrhythmus gewöhnen, sagt aber: „Ich hänge in der Vorbereitung nicht viel hintendran. Bis die Saison im August beginnt, wenn sie denn beginnt, muss ich mit meinen Kürelementen in die Zeit kommen, dann passt es.“ Auch ohne Rad hatte er daheim immer fleißig trainiert, vor allem die Handstände, den auf dem Lenker und den Sattel-Lenker-Handstand, und zwar die sogenannten deutschen, bei denen im Gegensatz zu den Schweizer Handständen die Beine geschlossen bleiben.

Kohl: WM in Stuttgart darf nicht ausfallen

Weber und Kohl sind extrem optimistisch, dass es eine Saison geben wird, denn die der Junioren läuft bereits. „Der Verband gibt inzwischen alles, unternimmt jeden Heckmeck, dass es läuft, das finde ich stark“, sagt Kohl, der die 2020 ausgefallene WM in Stuttgart auf jeden Fall nachgeholt haben will. „Sie muss stattfinden, im Zweifel ohne Zuschauer. Wir brauchen diesen Höhepunkt, wir brauchen die mediale Aufmerksamkeit, diesen Hotspot, der uns beflügelt. Entscheidend ist die Berichterstattung, das sieht man doch auch im Fußball oder im Alpinski. Wettkämpfe sind in erster Linie für Sportler da, nicht für Zuschauer.“