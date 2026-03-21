Am vorletzten Weltcup-Wochenende haben die deutschen Skispringer zunächst nichts mit den Podestplätzen zu tun. Auf der Skiflugschanze von Vikersund gibt es aber noch eine zweite Chance.

Vikersund (dpa) - Die deutschen Skispringer sind im ersten Einzelwettbewerb auf der imposanten Flugschanze von Vikersund ohne Podestplatz geblieben. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger belegte in Norwegen als bester Deutscher den siebten Platz. Der 30-jährige Bayer zeigte Flüge auf 227 und 219 Meter. «Unglaublich viel Spaß» habe der Wettkampf gemacht, sagte Wellinger danach im ZDF.

Premierensieg für 20-Jährigen

Den Sieg sicherte sich der Österreicher Stephan Embacher. Mit Weiten von 232 und 225 Metern schaffte der 20-Jährige souverän den ersten Weltcup-Triumph seiner Laufbahn. Zweiter wurde Tomofumi Naito aus Japan vor dem Norweger Johann André Forfang.

Zweitbester Deutscher war Karl Geiger (223 und 218) als Neunter. Philipp Raimund (214,5 und 225,5) als 18. und Pius Paschke (194,5 und 219) als 26. konnten nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen. Luca Roth (31.) und Ben Bayer (38.) verpassten auf dem Monsterbakken die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

Am Sonntag (17.15 Uhr/ZDF und Eurosport) kommt es für die Männer zum zweiten Wettbewerb auf der größten Skiflugschanze der Welt. Für die Skispringer ist es das vorletzte Weltcup-Wochenende der olympischen Saison. Zum Abschluss geht es in der kommenden Woche noch nach Planica in Slowenien.