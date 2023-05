Der Karlsruher SC ist noch einen Punkt von seinem Saisonziel entfernt. Der Tabellenzehnte hat aber vier Spieltage vor dem Saisonende den Klassenverbleib sicher. Trainer Christian Eichner hat seiner Mannschaft eine Aufgabe gegen Hannover 96 am Samstag (13 Uhr) gegeben.

„Punktemäßig sind wir in den letzten beiden Spielen zu kurz gekommen“, sagt Eichner. Er sprach damit die unglücklich verlorenen Partien in Darmstadt (1:2) und Düsseldorf (2:3) an. Seinem Team fehle daher noch etwas, „um solche Mannschaft nicht nur kitzeln, sondern sie auch schlagen zu können.“ Soll heißen: Er möchte seine Schützlinge gegen Top-Teams aus der Rolle des Außenseiters führen und auf Augenhöhe mit den Schwergewichten der Liga bringen.

Dazu gehörte – zumindest in der Hinrunde – auch Hannover 96. Die Niedersachsen, bei denen der frühere KSC-Amateur und Eichners Schwager Marcus Mann Sportdirektor ist, entschieden das Hinspiel mit 1:0 für sich. Fünfter war Hannover nach der Hinrunde. Dann aber folgte die Talfahrt. Weil die Ergebnisse nicht mehr da waren, musste sich das Team mit ganz anderen Themen befassen, sagte Eichner. Mit zuletzt zwei Siegen hintereinander hat 96 die Wende geschafft und den KSC in der Tabelle überholt.

Eichner: eine gewisse Wut im Bauch

Der KSC-Coach erwartet, dass seine Schützlinge gegen Hannover ihre fußballerischen Qualitäten auf den Platz bringen, dazu die nötige Schärfe, Wachsamkeit, Entschlossenheit sowie eine gewisse Wut im Bauch. „Hannover steht für offensiven, attraktiven Fußball und hat die Leichtigkeit wieder“, sagt Eichner.

Er selbst kann bis auf die Langzeitverletzten Tim Breithaupt und Daniel O’Shaughnessy sowie Stepan Ambrosius personell aus dem Vollen schöpfen. Dass seiner halben Mannschaft eine Gelb-Sperre droht, sollte in Eichners Augen keine Rolle spielen. „Da lässt keiner einen Gegenspieler vorbeilaufen, weil er am nächsten Samstag in Kiel spielen möchte.“