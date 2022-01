Die deutschen Handballer sind bei der EM von weiteren Corona-Ausfällen betroffen. Damit steht Bundestrainer Gislason im ersten Hauptrundenspiel erneut kein kompletter Kader zur Verfügung.

Bratislava (dpa) - Vor dem Klassiker gegen Spanien zum Auftakt der EM-Hauptrunde sind Deutschlands Handballer personell erneut dezimiert worden. Im DHB-Team hat es am Mittwoch weitere Corona-Fälle gegeben, teilte der Deutsche Handballbund am Rande des Abschlusstrainings in Bratislava mit.

Somit steht Bundestrainer Alfred Gislason im Duell mit dem Titelverteidiger zum Auftakt der Hauptrunde am 20. Januar (18.00 Uhr/ARD) wie schon gegen Polen nur ein Rumpfteam zur Verfügung. Wie viele und welche Spieler positiv getestet wurden, blieb zunächst offen.

Telefonkonferenz von HBL und DHB

Nach den weiteren Corona-Fällen konferiert die Bundesliga (HBL) mit den Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes (DHB). Es werde dazu eine Telefonkonferenz geben, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist das, was wir am meisten gefürchtet hatten - aber durchaus auch das, womit man rechnen musste“, sagte Schwenker.

Schon vor den neuen Fällen waren bei der EM neun deutsche Spieler positiv auf Corona getestet worden. Bundestrainer Alfred Gislason hatte daraufhin immer wieder Spieler aus der Bundesliga nachnominiert. „Es macht natürlich keinen Sinn, jeden Tag drei bis fünf Spieler aus der Bundesliga nachzunominieren, wenn neue Fälle auftreten“, sagte Schwenker.

Alles Weitere solle nun aber zunächst mit den DHB-Verantwortlichen besprochen werden. „Was bislang immer gut geklappt hat, war der Dialog untereinander“, sagte Schwenker.

Weitere Corona-Ausfälle im DHB-Team

Bei der lockeren Trainingseinheit fehlten die Rückraumspieler Sebastian Heymann, Djibril M’Bengue und Christoph Steinert sowie Linksaußen Rune Dahmke. Ob alle vier positiv getestet wurden, blieb zunächst unklar. Details will der Verband zu späterer Zeit bekanntgeben. Das Training habe auf freiwilliger Basis stattgefunden, hieß es.

Mit dabei waren die Nachrücker Daniel Rebmann und Patrick Zieker, die unterdessen in Bratislava eingetroffen sind. Insgesamt hat Gislason schon sieben Spieler nachnominiert, nachdem es in den vergangenen Tagen bereits neun positive Corona-Fälle im DHB-Team gegeben hatte.

Trotz dieser Dezimierung hatte die deutsche Mannschaft das Vorrundenfinale gegen Polen am Vortag mit 30:23 gewonnen und damit zwei Punkte in die Hauptrunde mitgenommen. Dort sind neben Spanien noch der EM-Dritte Norwegen, der WM-Zweite Schweden und Russland die Gegner.