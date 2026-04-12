Eric Nies ist beim Weinstraßenmarathon seiner Favoritenrolle deutlich gerecht geworden. Bei den Frauen setzte vor allem eine Starterin ein starkes Ausrufezeichen.

Es war einer dieser Momente, die ein Rennen entscheiden, lange bevor das Ziel in Sicht kommt. Kurz nach Grünstadt löste sich Eric Nies beim Marathon Deutsche Weinstraße aus der Spitzengruppe. Kein spektakulärer Antritt, der Starter des TV Maikammer erhöhte nur das Tempo leicht und lief seinen Rhythmus, den an diesem Tag keiner mitgehen konnte. Es war der Beginn eines Sololaufs. Während sich hinter ihm ein Verfolgerfeld formierte, lief der 26-Jährige einfach vorne konstant weiter. Er hatte über 42,195 Kilometer keine Schwächephase, keinen Einbruch. Sein Lauf wirkte stattdessen kontrolliert und gleichmäßig.

Nach 2:36:12 Stunden überquerte Nies die Ziellinie mit einem deutlichem Vorsprung. Mehr als eine Viertelstunde lag der Sieger vor den ersten Verfolgern. Hinter ihm sicherte sich Jonas Janzer vom 1. FC Kaiserslautern in 2:51:39 Stunden den zweiten Platz, gefolgt von Luis Graulich (LGV Marathon Gießen), der nach 2:55:55 Stunden als Dritter ins Ziel kam. „Ich habe mich gut gefühlt und freue mich natürlich riesig über dieses Ergebnis“, sagte Nies, der auch als Mitfavorit auf den Sieg um 10 Uhr am Bockenheimer Weinstraßentor mit rund 3500 Läuferinnen und Läufern gestartet war. Vor zwei Jahren, beim Weinstraßenmarathon 2024, hatte Nies noch kurzfristig verletzungsbedingt absagen müssen. Diesmal klappte alles. Wie am Schnürchen.

Drei Sekunden hinter dem zweitschnellsten Mann

Auch die Leistung der schnellsten Frau war stark. Sophia Wunsch von der LG Region Karlsruhe sorgte für ein sportliches Ausrufezeichen. Sie gewann die Frauenwertung in 2:51:42 Stunden und lag damit nur drei Sekunden hinter dem zweitschnellsten Mann. „Das Wetter hat gepasst, es ist ein sehr schöner Lauf gewesen“, sagte die Siegerin. Auch Laurine Freitag (LGV Marathon Gießen/ASICS Frontrunner) blieb in 2:55:08 Stunden als Zweite unter der Marke von drei Stunden. Platz drei belegte Silvia Felt von den Weinheim Trails. Sie benötigte für die Strecke 3:06:33 Stunden.

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwärmten von der doch auch sehr anspruchsvollen Strecke. Es ging von Bockenheim über Grünstadt bis nach Bad Dürkheim und zurück – rund 500 Höhenmeter verlangten den Teilnehmern alles ab. Taktisches Geschick war dabei wichtig. Denn zu den flachsten Strecken gehört der Weinstraßenmarathon sicher nicht. Gerade die Anstiege zwischen den Weindörfern waren hart.

Lokalmatadore dominieren Halbmarathon

Es war nicht zu warm, größere Regenschauer blieben aus. Der Marathon Deutsche Weinstraße, den die Kreisverwaltung Bad Dürkheim gemeinsam mit der TSG Grünstadt und dem TSV Bockenheim organisiert, war bereits im Herbst ausgebucht – so früh wie noch nie. Der nächste Termin steht schon fest: Am 2. April 2028 soll die 15. Auflage starten.

Neben dem Marathon standen ein Halbmarathon sowie ein Duo-Wettbewerb auf dem Programm. Auch dort setzten sich zwei Mitfavoriten durch. Bei den Frauen gewann über die halbe Distanz Tanja Hellmann von der LG Rülzheim. Die 34-Jährige lief in 1:22:34 Stunden über die Ziellinie und hatte über eineinhalb Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte Jasmin Volz (1:24:17) von der MTG Mannheim. Platz drei belegte Lokalmatadorin Annette Grotz aus Freinsheim, die 1:24:58 Stunden lief. Bei den Männern gewann ebenfalls ein Lokalmatador. Tom Holzmann von der LLG Wonnegau zeigte sich vom Start weg leichtfüßig. Bei ihm stoppte die Uhr bei starken 1:08:48. Der Vorsprung war riesengroß.