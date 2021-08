Kritik am Namen des Football-Teams der Washington Redskins gab es schon häufiger. Aber es brauchte den Druck eines Sponsors, bis die Franchise Konsequenzen zog.

Nein. Nie. Nie. Nie. Never ever. Diese Wiederholung ist wichtig, um zu verstehen, wie ernst es Dan Snyder 2013 im Interview mit USA Today meinte. „Niemals“, sagte der Eigentümer, werde er den Namen der Washington Redskins, des Football-Klubs, der ihm gehört, ändern. Und damit die Menschen es doch bitte kapieren, sollten sie es in Großbuchstaben schreiben. NIEMALS.

Seit Jahren gibt es immer wieder Diskussionen und Streit um den Namen der Redskins, die in der National Football League (NFL) spielen und 1982, 1987 und 1991 den Super Bowl gewannen. Viele nehmen den Spitznamen „Rothäute“ als rassistisch und herabwürdigend wahr, da er sich nur unzureichend mit der nicht gerade vorbildhaften Geschichte der USA und ihrer Ureinwohner auseinandersetze. Das Logo der Redskins ziert ein stilisierter Klischee-„Indianer“ mit Federschmuck auf dem Haupt, der an einen Western-Film erinnert. Eigentümer Snyder wischte allerdings stets jede Kritik beiseite. Erst recht, als eine Umfrage der „Washington Post“ 2016 ergab, dass 90 Prozent der befragten amerikanischen Ureinwohner sich nicht am Namen der Redskins stören würden. „Das Team der Washington Redskins, unsere Fans der Community, haben immer geglaubt, dass unser Name Ehre, Respekt und Stolz darstellt“, sagte Snyder damals.

Der Ruhestand naht

Doch nun geht alles ganz schnell. Am 3. Juli kündigte der Klub an, seinen Namen zu hinterfragen. Inzwischen ist klar, dass es die Redskins bald nicht mehr gibt. Sie sind auf der Suche nach einem neuen Namen – und auch das umstrittene Logo wird verschwinden. Man wolle es „in den Ruhestand schicken“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Ein Sinneswandel?

George Floyd hat in den USA vieles verändert. Durch den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz im Mai in Minneapolis wuchs die Black-Lives-Matter-Bewegung zu einem globalen Protestzug gegen Rassismus heran. Überall gehen die Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen Ungleichheit. Der Protest ist laut, er hat den Sport erreicht – und zwar nicht mehr nur mit Botschaften auf T-Shirts.

Brundages Büste

Das Museum für Asiatische Kunst in San Francisco etwa lässt die Büste von Avery Brundage, dem ehemaligen Chef des Internationalen Olympischen Komitees, entfernen, weil er laut dem Museumsdirektor „rassistische und antisemitische Ansichten“ vertrat. Bei Olympia 1968 verbannte Brundage die US-Sprinter John Carlos und Tommie Smith aus dem Olympischen Dorf, sie hatten beim berühmten Black-Power-Gruß die Faust in den Nachthimmel von Mexico-City gereckt.

Auch die Washington Redskins beschäftigten sich mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit – und da gibt es freilich einiges zu tun. Vereinsgründer George Preston Marshall, der mit den Redskins 1937 von Boston nach Washington umzog, weigerte sich viele Jahre, schwarze Spieler unter Vertrag zu nehmen. Sein Einfluss in der NFL reichte so weit, dass zwischen 1934 und 1946 überhaupt keine schwarzen Spieler in der Liga aktiv waren. 1961 war Washington die letzte Franchise der NFL, die Afroamerikaner zuließ. Zuvor hatte US-Präsident John F. Kennedy mit Suspendierung gedroht, sollte der Klub nicht einlenken.

Bobby Mitchell geehrt

In der Folgesaison war Bobby Mitchell der erste schwarze Spieler in Diensten der Redskins und sorgte für Furore. Im Juni wurde bekannt, dass seine Rückennummer, die 49, künftig nicht mehr vergeben wird. Ein Tribünenteil im Stadion wird nach ihm benannt. Zuvor war Vereinsgründer Marshall der Namensgeber. Dessen Statue vor dem Stadion wurde Mitte Juni entfernt. Die Redskins räumen auf, nur der Name schien bislang unantastbar zu sein.

Daran änderte auch nichts, dass sich die US-amerikanischen Fernsehstationen vor einigen Jahren darauf verständigten, bei Liveübertragungen der Redskins-Spiele auf den Beinamen zu verzichten. Oder dass 50 US-Senatoren 2014 NFL-Chef Roger Goodell aufforderten, den Verein zu einer Namensänderung zu bewegen. Auch der damalige US-Präsident Barack Obama schaltete sich in die Diskussion ein. Das tut sein Nachfolger Donald Trump übrigens ebenfalls. Er kritisierte, dass überhaupt erst über eine Umbenennung nachgedacht würde.

Der falsche Grund

Mehr Kalkül als Einsicht. So lautet das Urteil der US-Medien über die Entscheidung der Redskins, ihren Namen abzulegen. Sie sei richtig, aber aus dem falschen Grund getroffen, schreibt beispielsweise „Sports Illustrated“. Denn der Hebel, der die Verantwortlichen zum Handeln bewegte, war keineswegs die Moral – sondern schlicht das liebe Geld.

Großsponsor FedEx etwa drohte mit seinem Rückzug. Das Logistikunternehmen hatte sich 1998 für gut 200 Millionen Dollar die Namensrechte am Stadion im Bundesstaat Maryland nahe Washington gesichert. Unternehmenschef Frederick Smith ist ein Minderheitseigentümer des Teams.

Brief an Nike und Pepsi

Zuvor hatten 87 Investoren in einem Brief die Hauptsponsoren, neben FedEx etwa Nike und Pepsi, dazu aufgefordert, die Zusammenarbeit mit dem NFL-Team ruhen zu lassen. „Redskins bleibt ein entmenschlichendes Wort, das Menschen durch ihre Hautfarbe kennzeichnet, und eine rassistische Beleidigung mit hasserfüllten Konnotationen“, zitiert das Fachblatt „Adweek“ aus dem Brief. Händler nahmen Fanartikel aus dem Sortiment. Dauerhaft hätte all das für die Redskins drastische finanzielle Einbußen bedeutet.

Weg mit dem Skalp also! Doch ob sich auch die Vergangenheit einfach so abschneiden lässt? Zumal den Verein nun auch noch ein Skandal um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erschüttert. 15 ehemalige Mitarbeiterinnen äußerten jüngst in der „Washington Post“ entsprechende Vorwürfe.

Bemerkenswerte Reihenfolge

Der neue Name des Klubs soll noch bis zum Ende des Monats gefunden werden. Er soll das Ansehen der „stolzen und traditionsreichen Franchise“ verbessern, sagt Eigentümer Snyder, „und Sponsoren, Fans und Community für die nächsten 100 Jahre inspirieren“. Die Reihenfolge erscheint durchaus bemerkenswert: Sponsoren, Fans – und erst dann folgt die Gemeinschaft der amerikanischen Ureinwohner.