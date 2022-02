Zhangjiakou (dpa) - Der Nordische Kombinierer Terence Weber ist aus der Corona-Quarantäne entlassen worden. Das bestätigte der Deutsche Skiverband in Zhangjiakou der Deutschen Presse-Agentur.

Der 25 Jahre alte Weber war wie Teamkollege Eric Frenzel bei der Einreise nach China positiv auf das Virus getestet worden.

Anders als Frenzel, der bereits am Montag aus der Hotel-Isolation hinaus durfte, kann sich Weber allerdings keine Hoffnungen mehr auf einen Start bei diesen Olympischen Winterspielen machen. Der Sachse wurde bereits durch den nachgereisten Manuel Faißt ersetzt. Ein Athlet, der einmal aus dem Team genommen wurde, darf laut Regeln nicht mehr in die Olympia-Mannschaft zurückkehren.

Weber will in den kommenden Tagen dennoch beim Team bleiben, es unterstützen und gemeinsam mit seinen Kollegen nach Deutschland zurückreisen. Am Donnerstag bildet der Mannschaftswettkampf den Abschluss in der Nordischen Kombination bei diesen Winterspielen.