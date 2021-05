Männer, die zu wenig Testosteron haben, können krank werden. Sport und eine gesunde Ernährung kurbeln die Produktion an. Bei einem anhaltenden Mangel hilft aber nur eine Hormontherapie.

Testosteron. Das Königshormon des Mannes. Der Stoff, aus dem die Träume sind – und die Realität in der Lebensmitte. Testosteron steuert nicht allein die Spermienreifung beim Mann. Es steuert den ganzen Kerl. Wehe, die Werte sinken in unnatürlichem Maße! Genau dies aber scheint heute bei immer mehr Männern der Fall zu sein. Die Anzahl an Patienten, die mit Testosteron-Problemen in seine Praxis kämen, habe sich in den vergangenen drei bis vier Jahren verdoppelt, sagt der Speyerer Urologe Holger Uhthoff.

In der Pandemie habe sich das Problem weiter verschärft. Männer, die bereits vor Corona mit einem grenzwertigen Testosteron-Level unterwegs gewesen seien, hätten dies häufig noch durch eine gesunde Lebensführung kompensieren können, sagt der Mediziner. Nun säßen sie aber in der Homeoffice-Falle und kämen aus dieser nicht mehr heraus. Die Folge: Das Königshormon schwächelt.

Dass die Testosteron-Produktion ab dem 40. Lebensjahr abnimmt, ist normal. Sie kann auch durch genetische Defekte, Erkrankungen oder die Einnahme von Medikamenten negativ beeinflusst werden. Das jedoch bedingt nur einen kleinen Teil der Fälle. Bei der Mehrheit der Patienten ist der Mangel hausgemacht. Durch Stress, weil der den Testo-Gegenspieler Cortisol erhöht; ein Hormon, das infolge von Anspannung vermehrt freigesetzt wird. Durch schlechten Schlaf, zu wenig Bewegung und zu viel Alkohol. Vor allem aber durch schlechtes und zu üppiges Essen. Und, daraus folgend: Übergewicht. „Das ist der Testo-Killer Nr. 1. Das ist ein ganz einfacher Stoffwechselprozess“, sagt Uhthoff.

Depressionen, Reizbarkeit, Nervosität

Fett wandelt Testosteron in Östrogen um – und führt unter anderem zur Verweiblichung des äußeren Erscheinungsbildes. Zwar benötigt auch der Mann weibliche Hormone (wie umgekehrt die Frau männliche), aber nur in einem geringen Maße. Schon 2009 entdeckte eine Studie mehrerer Universitätskliniken des Landes bei jedem fünften deutschen Mann in hausärztlicher Behandlung einen zu niedrigen Testosteronspiegel im Blut. Libidomangel, Burn-out-Symptome und allgemeine Erschöpfung sind die Folgen. Das Bauchfettgewebe nimmt zu, ebenso die Risikofaktoren für Krankheiten wie Diabetes, Arteriosklerose, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Störungen. Muskelmasse und Muskelkraft schwinden, dafür kommt es vermehrt zu Muskel- und Gelenkschmerzen. Brüche können sich häufen. Die Haut ist trocken. Blutarmut als mögliche Konsequenz eines Testosteronmangels kann für chronische Müdigkeit und Leistungsschwäche sorgen. Das Gemüt leidet. Die betroffenen Männer sind mitunter depressiv, können sich schlecht konzentrieren, sind reizbar, nervös, antriebslos und haben Hitzeschübe.

Vorsicht bei übertriebenem Sport

Das alles lässt sich beheben. Frank Sommer, Professor für Urologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, nennt ermutigende Zahlen. In seinen Studien konnte er zeigen, dass sich der Testosteronspiegel auf natürliche Weise um bis zu 23 Prozent steigern lässt – durch mentale Übungen, Ernährung und körperliche Aktivität.

Sommer ist Urologe, Androloge und Sportmediziner. 2005 wurde er als erster Arzt weltweit zum Universitätsprofessor für Männergesundheit berufen. Er ist zudem Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Der Experte mahnt beim Thema Bewegung zu Obacht: Gerade Ausdauersport stehe im Verdacht, den Testosteron-Spiegel nachteilig zu beeinflussen – sofern er übertrieben ausgeübt wird.

„Wir sind alle Individuen. Es kann sein, dass sich bei einem Mann 40 bis 50 Laufkilometer Training in der Woche negativ auf die Werte auswirken“, sagt Sommer, „es kann aber auch sein, dass ein Mann 100 Kilometer und mehr läuft und das keinen negativen Effekt hat. Die Wahrscheinlichkeit aber steigt statistisch.“

Ultraläufer, Ironman-Triathleten oder Radsportler mit mehreren Tausend Kilometern in den Waden haben vergleichsweise schlechte Karten. „Wenn ich das Wochen, Monate, Jahre mache, wirkt sich das aus. Ich kann aber nicht sagen: Hier ist der Punkt, ab dem Männer vorsichtig sein müssen.“

Krafttraining als Ankurbler

Von der reinen Optik sollte man sich eh nicht blenden lassen. Sommer erinnert sich an einen Patienten, einen Marathonmann. Topfit, Bauchmuskeln, die durch das kaum vorhandene Unterhautfett schimmerten. Und doch: Libidoverlust, Abgeschlagenheit, wenig Antrieb. „Wenn Sie so einen Mann vor sich haben, müssen Sie sagen: Da passt etwas nicht.“ Tatsächlich lagen die Werte im Keller.

Regelmäßiger Kraftsport hingegen scheint den Testosteron-Wert zu begünstigen. Sommer leitete 2006 ein Projekt, bei dem die Testpersonen Einheiten mit maximal 40 Minuten intensiver Belastung absolvierten. „Bei diesen Probanden zeigte sich eine sehr schöne Erhöhung“, sagt Sommer, „allerdings senkt sich der Wert nach drei bis vier Stunden wieder.“ Lässt sich auch ein dauerhafter Anstieg erwirken? „Das kann ich nicht guten Gewissens bejahen.“

Es fehlt an entsprechenden Studien. Klar ist: „Für die muskulären Strukturen und den Fettabbau ist Testosteron ganz wesentlich. Jeder Trainingsreiz ist eine Muskelverletzung, die Regeneration ist danach wichtig. Und mit einem soliden Testosteronspiegel sind die regenerativen Stoffwechselprozesse deutlich besser.“

Der Wunsch nach Optimierung

Sollten Training und eine Umstellung der Ernährung keine Verbesserung bringen, besteht noch immer die Möglichkeit einer Ersatztherapie. Der Patient erhält für drei bis sechs Monate Testosteron, meist in Form eines täglich aufzutragenden Gels. Die Blutwerte werden regelmäßig kontrolliert. Danach wird das Medikament abgesetzt, um zu sehen, ob die natürliche Produktion wieder anspringt. Ein Testosteron-Defizit unbehandelt zu lassen, kann gefährlich sein. Besonders für Männer ab 40 Jahren ist es gesundheitlich von einer zentralen Bedeutung.

Patienten mit echten Problemen bilden das Gros, das beim Speyerer Urologen Uhthoff vorstellig wird. Bisweilen sind es auch junge Männer, die nach Optimierung streben und eine Testosterongabe wünschen. Im Bodybuilding gilt Testosteron als eines der meist verwendeten anabolen Steroide. „Es kommen Jungs, 20 Jahre, den Vertrag für die Muckibude in der Tasche“, sagt Uhthoff. „Denen sage ich: ,Stemmt Eisen, esst vernünftig.’ Und dann weise ich ihnen galant die Tür.“ Das Testo-Tal kommt früh genug. Nicht immer. Aber immer öfter.

Fitmacher: Tipps und Tricks für einen höheren Testosteronwert und mehr Kraft

Ist Testo gleich Testo?

Nein. Zu unterscheiden sind der Gesamtwert und das biologisch aktive Testosteron. Der Gesamtwert gibt nur an, wie viele Testosteron-Moleküle im Blut schwimmen. Er sagt noch nichts darüber aus, wie viele Moleküle an die Rezeptoren andocken, Informationen an die Zellen weitergeben und dafür sorgen, wie Mann sich fühlt. Testosteron-Moleküle können durch zwei im Blut vorkommende Eiweiße geblockt und lahmgelegt werden. Umso wichtiger ist es, das biologisch aktive Testosteron zu messen. Errechnet wird es durch drei Blutparameter: Gesamttestosteron, Albumin als schwacher und Sexualhormonbindendes Globulin (SHBG) als starker Testosteron-Binder. Der Wert sollte mindestens bei 0,074 µg/l liegen. Alles darunter bedarf bei Symptomen einer Therapie. Normbereich des Gesamtwertes: 1,93 bis 7,4 Mikrogramm pro Liter.

Training

Neben dem Stemmen von Gewichten hat sich ein hochintensives Intervalltraining als probates Mittel zur Steigerung des Testosteronwertes erwiesen. Frank Sommer, Professor für Urologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, belegte dies in einer Studie. Eine 20- bis 40-minütige Einheit erhöhte den Testo-Wert kurzzeitig um bis zu 40 Prozent. Untrainierte sollten sich an die Belastungen herantasten.

Der Bauchumfang

Bodymaßindex? War gestern. Entscheidend ist der Bauchumfang. Männer, bei denen jener über 94 Zentimeter misst, können durch eine gezielte Abnahme des schlechten Bauchfetts, auch viszerales Fettgewebe genannt, ihren Testo-Wert erhöhen. Das viszerale Bauchfett wandelt Testosteron in das weibliche Hormon Östradiol um. Verantwortlich dafür ist das Enzym Aromatase. Je weniger Bauchfett der Mann hat, desto weniger wird umgewandelt. Die Aktivität der Aromatase lässt sich durch den Verzehr von Kreuzblütlern eindämmen. Brokkoli, Blumenkohl oder Weißkohl, Spinat oder Grünkohl weisen den Weg zu besseren Werten.

Vitamin D

Ein zu niedriger Wert kann auch zu einer Reduktion des Testosterons führen. Entweder man genießt mehr Sonnenlicht – und/oder man führt das Vitamin durch Tropfen oder Tabletten zu. Ein Mangel ist in der nördlichen Hemisphäre übrigens weit verbreitet. Vitamin D stärkt „nebenbei“ Immunsystem, Psyche, Muskulatur und schützt die Nervenzellen im Gehirn.

Gesunde Fette

Biochemisch besteht das Testosteronmolekül aus einer Fett-Formel. Die Aufnahme von gesunden Fetten, wie sie in Nüssen oder Avocados enthalten sind, ist daher bedeutsam. Diäten mit extrem geringer Fettzufuhr können den kompletten Hormonhaushalt aus der Balance kegeln. Die meisten Nüsse sind reich an einfachen ungesättigten Fettsäuren. Ideal ist es, etwa 200 Gramm Haselnüsse, Mandeln, Paranüsse, Cashews oder ungesalzene Erdnüsse über den ganzen Tag verteilt zu essen.

Die Wunderwaffe

Trommelwirbel und Tusch für: Haferflocken. Sie enthalten die Verbindung Avenacoside, welche das biologisch aktive Testosteron nach oben klettern lässt. Also rein damit – am besten fünfmal pro Woche.

Körperhaltung

Arme vor dem Leib verschränkt? Zusammengesunken im Stuhl? Schlecht, ganz schlecht. Unsere Körperhaltung beeinflusst nicht nur die Wahrnehmung durch andere, sondern auch das aktive Testosteron. In einer Studie hat der Urologe Sommer Männer mit unterschiedlicher Körperhaltung verglichen. Während sich die einen klein machten, verschränkten die anderen die Arme hinter dem Kopf und lümmelten breitbeinig mit den Füßen auf dem Tisch. Ergebnis: Bei Letzteren stieg der Testo-Wert binnen Minuten um das Doppelte. Erstere erlebten das Gegenteil. Moral: Kopf hoch, Brust raus! Doch bitte, werte Männer: Immer die Etikette wahren.