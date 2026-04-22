Endspurt für die Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga. Noch sechs Partien stehen an. Der Sieg bei TuS N-Lübbecke hat sehr gut getan.

Wie Tag und Nacht. Nach der enttäuschenden Leistung am Traditionsspieltag und der Niederlage gegen den VfL Lübeck-Schwartau zeigten die Eulen am vergangenen Freitag ein komplett anderes Gesicht und nahmen die Hürde TuS N-Lübbecke eindrucksvoll. 30:22, das war mal ein Statement im Abstiegskampf.

„Ich sehe die Spieler jeden Tag, ich weiß, was sie können. 60 Minuten hochkonzentriert, ein bisschen Matchglück, ein paar Torhüterparaden, da kann so ein Ergebnis schon mal zustande kommen. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen“, sagt Trainer Michael Haaß vor dem Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen den HSC 2000 Coburg. Die Abwehr war stark, Rückkehrer Friedrich Schmitt hat geholfen. Im gleichen Atemzug relativiert Michael Haaß: „Genau so wie ich eine deutliche Niederlage nicht zu hoch hänge, hänge ich auch einen klaren Sieg nicht zu hoch. Es war ein großer Schritt, aber es war auch nur ein Schritt.“

Wie viele Siege reichen?

Durch den Sieg haben die Eulen die HSG Krefeld Niederrhein auf dem ersten Abstiegsplatz auf Distanz gehalten. Der Abstand beträgt fünf Punkte. „Ich traue der Zweitliga-Tabelle nicht. Fünf Punkte Vorsprung sind besser als drei Punkte, noch besser wären sieben Punkte“, meint Coach Haaß. Ob nun noch ein Sieg reicht oder zwei Siege definitiv genügen, um den Klassenverbleib sicherzustellen – wer weiß denn sowas?

Rechnen will der Trainer nicht. „In der vergangenen Saison haben Mannschaften auch gerechnet, und sie haben sich bitter verrechnet. Wir gucken auf uns, wir geben Gas, hoffen, dass es keine ganz große Nervensache wird“, betont er. Nein, diese Dramaturgie wie im vergangenen Juni muss wirklich nicht sein, als die Eulen am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den TV Hüttenberg auf den wirklich allerletzten Drücker für klare Verhältnisse sorgten. Alle Jahre wieder dieses Zitterspiel? Nein danke.

Etliche Stärken

Was vielleicht für die Eulen spricht: Von den letzten sechs Partien sind vier in der Friedrich-Ebert-Halle, gemeinhin eine Bastion. Torhüter Ziga Urbic ist in Top-Form. Die Außen kommen endlich zum Zug.

Auch der eine oder andere Spieler dürfte auf der Zielgeraden zurückkehren. So ist Spielmacher Vincent Bülow nach seinem grippalen Infekt wieder fit. Mihailo Ilic (Ermüdungsbruch) schaut noch ein-, zweimal zu. Bei Torhüter Mats Grupe (Zerrung) gehen die Eulen kein Risiko ein. Aber der Keeper wird bestimmt noch das eine oder andere Spiel machen.

Zur Sache

Das Restprogramm

HSC 2000 Coburg (Heimspiel), HSG Nordhorn-Lingen (Auswärtsspiel), 1. VfL Potsdam (H), TuS Ferndorf (H), HC Oppenweiler/Backnang (A), TV Hüttenberg (H)