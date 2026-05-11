Es geht wieder los. Rund um die Fußball-WM 2026 wird gesammelt, geklebt und getauscht, was das Zeug hält. Die kleinen Sammel-Bildchen werden aber immer teurer.

Sie dürfen bei keinem großen Fußball-Turnier fehlen: die kleinen Sammelbildchen zum Einkleben. Vor der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist es wieder so weit. Das neue Stickeralbum ist auf dem Markt, ebenso die kleinen Tüten mit den bunten Motiven von Spielern, Wappen oder Legenden.

Seit Ende vergangener Woche liegt die neue Ware aus dem Hause Panini zum Beispiel am Kiosk bereit. Bei der EM 2024 hatte die Konkurrenz von Topps die Sticker vertrieben. Das wird auch beim Turnier 2028 der Fall sein, da die Uefa einen Deal mit dem US-Konzern abgeschlossen hat. Bei der WM 2026 und 2030 darf aber das Traditionsunternehmen Panini aus dem italienischen Modena ran. Nach dem Turnier in vier Jahren soll laut Fifa Konkurrent Fanatics nach 60 Jahren die Sticker-Versorgung bei einer WM übernehmen.

212 Euro sind mindestens fällig

Das XXL-Turnier 2026 mit erstmals 48 Mannschaften sorgt auch für üppigen Sammelspaß. 980 Sticker gilt es zu sammeln, um das Album vollzukleben. Bei der EM 2024 (24 Teams) waren es 728, bei der WM 2022 (32 Mannschaften) 670 Sammelbildchen. Zu kaufen sind die kleinen Sticker in den bekannten Tütchen, dieses Mal mit sieben Bildern pro Packung. Vor zwei Jahren war ein Euro je Tüte fällig, dieses Jahr sind es 1,50 Euro. Hinzu kommen die einmaligen zwei Euro für das Heft selbst oder neun Euro für ein Album mit Hardcover. 212 Euro müssten Interessierte also wenigstens auf den Tisch legen – sofern sie die Sammlung nur durch Käufe vervollständigen wollten. Doch diese Summe ist äußerst unrealistisch, da sich normalerweise doppelte Sticker rasch häufen. Je weiter die Sammlerei fortschreitet, desto seltener sind neue Exemplare. In der Regel übersteigt die Anzahl der Doubletten die mehr oder weniger ordentlich eingeklebten Bilder um ein Vielfaches.

2016 hatte der britische Mathematik-Professor Paul Harper ausgerechnet, dass 3733 Sticker nötig wären, um das damals 680-Klebefäldchen fassende EM-Album vollzubekommen. Bei einem damaligen Tütchenpreis von 70 Cent hätte es also 522,90 Euro bedurft, um das Album nur durch Sticker-Käufe und ohne Tauschgeschäfte zu füllen. Da die Packungen mittlerweile mehr als das Doppelte kosten, und auch mehr Felder zu füllen sind, wäre 2026 eine deutlich höhere Summe nötig.

Die „Hamburger Morgenpost“ hat Harpers Rechenformel auf das 2026er-Album angewandt – und landet bei über 1150 Euro. Da lohnt es sich doch erst recht, doppelte Motive mit anderen Sammlern zu tauschen.