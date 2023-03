Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch dümpelt der Aufsteiger im Keller herum. Kein Grund allerdings für den 1. FC Saarbrücken, den Trip in den Ruhrpott als Betriebsausflug zu betrachten. Rot-Weiß Essen lauert am Montag (19 Uhr) darauf, als erster in dieser Saison die Saarländer zu schlagen.

Neben dem aktuellen Bundesliga-Primus Union Berlin sind die Saarbrücker die einzigen, die bislang noch nach keiner Partie mit leeren Händen vom Feld geschlichen sind. Das reicht aber