Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch sechs Rennen. Jeder Grand Prix ist jetzt ein Endspiel, auch in Austin/Texas auf einer unberechenbaren und buckligen Piste. Bloß heil durchkommen, das ist nicht nur aus sportlichen Gründen das Credo der 20 Piloten.

Jeder Crash geht ins Geld: Die Formel 1 hat sich in diesem Jahr zum teuersten Schrottplatz der Welt entwickelt. Die Frontflügel, die am häufigsten Unfallopfer sind, fangen in Einzelteilen bei 10.000