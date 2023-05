Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Terrence Boyd identifiziert sich mit dem 1. FC Kaiserslautern. Die Fans lieben ihn. Sogar Hunde in der Pfalz werden nach ihm benannt.

Ich erinnere mich noch gut an eine meiner Kolumnen just an dieser Stelle zu Beginn des Jahres. Es war unmittelbar vor oder kurz nach der Verpflichtung von Terrence Boyd, als ich mir die Frage stellte, ob der 1. FC