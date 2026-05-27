Dass der Tennisstar aus ihrer Kleiderwahl in Paris wieder eine große Show macht, interessiert viele. Aber es gibt auch Kritik – wobei es nicht um Geschmacksfragen geht.

Buchstäblich ein Farbtupfer im sogenannten „weißen Sport“, was dieser ja eigentlich nur noch in Wimbledon ist. Es funkelte und glitzerte in der sengenden Sonne, unter der die Tennisstars in Paris derzeit sonst ächzen: Die Japanerin Osaka war wieder mal in einem extravaganten Outfit zu ihrer Erstrundenpartie gegen Laura Siegemund auf dem Court Suzanne-Lenglen erschienen. Was wohlgemerkt nicht allein Selbstzweck oder gar Narzissmus ist, doch dazu später.

Natürlich hatte Naomi Osaka die Kleiderwahl mit dem Zauber des Ortes abgestimmt. Paris, Modemetropole der Welt. „Weißt du, wie der Eiffelturm nachts funkelt? Ich denke irgendwie, dass ich so aussehe“, sagte sie nach dem gewonnenen Match der Interviewerin auf dem Platz.

Très chic

Das schwarze Gewand, das mit Tennis nun wirklich wenig zu tun hatte, legte Naomi Osaka nach dem Einlaufen auf der Bank ab, zum Vorschein kam ein gold-glitzerndes Matchdress. Très chic, sehr stilvoll, gar keine Frage. Aber für ihre Gegnerin dann doch ein Stein des Anstoßes. Wobei es Laura Siegemund nicht um das Modische ging – sondern um die Zeit in der quasi virtuellen Umkleidekabine.

Es werde bei den eng getakteten Grand-Slam-Turnieren mittlerweile auf jede Sekunde geachtet, bemerkte Siegemund dann doch leicht genervt. „Und sie kann sich noch anderthalb Minuten umziehen, da habe ich dann ein Problem damit“, ergänzte die 38-Jährige nach ihrer Zwei-Satz-Niederlage bei Eurosport. Für Siegemund, die Weltranglisten-47., ein Beispiel, bei dem „einmal mehr größere Namen auch anders behandelt werden“. Das sei das Einzige, was sie interessiere. „Ob jemand da mit der Schleppe kommt oder nicht, das ist mir relativ wurscht“, machte Siegemund glaubhaft deutlich, dass das ihre ausschließliche Kritik an der Stilikone ist. Deren Optik „ist mir völlig egal“, betonte sie: „Also ich komme daher, um Tennis zu spielen und keine Modenschau zu machen. Wenn andere eine Modenschau machen, dann sollen sie das machen, das ist okay für mich.“

Das war ihr großer Auftritt bei den Australian Open in diesem Jahr. Foto: IMAGO/AAP

Osaka, seit 2023 Mutter, hat je zweimal die US Open und die Australian Open gewonnen, war 25 Wochen lang die Nummer 1 der Welt. Gibt es da etwa Sonderrechte? Selbst wenn: Die Bilder, die sie produziert, kann auch ein Grand-Slam-Turnier in seiner Außendarstellung gut gebrauchen. Wer oder was definiert sich heutzutage noch allein über reinen Leistungssport und Schweißflecken auf weißen Shirts?

Klare Statements abseits des Platzes

Der scharfzüngige und durchaus modebewusste Dichter Oscar Wilde sagte einmal sinngemäß, es gebe nur eines, was schlimmer sei, als wenn über einen gesprochen werde – und das sei, wenn nicht über einen gesprochen werde. Im Fall Osaka muss man wissen: Sie nutzt ihre Popularität und ihre öffentliche Wirkung auch für klare Statements etwa gegen Rassismus und entsprechende Polizeibrutalität in den USA. „Ich rede nicht viel, deshalb kann ich durch meine Kleidung sprechen“, sagt die 28-Jährige. Modische Akzente als Ausdruck von Haltung.

Soll wohl heißen: Ob mit Rote-Rosen-Dekoration in ihrem Haar bei den US Open 2025 oder mit weißem Sonnenschirm und Schleier in Melbourne in diesem Jahr – jeder und jede soll so sein und sich so präsentieren dürfen, wie gewünscht. Und wenn jetzt noch die Umkleidekabine schneller frei wird, dann ist doch eigentlich alles ganz entspannt.