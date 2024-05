Im vergangenen Jahr waren die Damen des BASF TC Ludwigshafen bis zum letzten Spieltag im Rennen um den Aufstieg in die erste Tennis-Bundesliga. Nach der 4:5 Niederlage gegen Luitpoldpark München droht in dieser Spielzeit der Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag. Ein Grund dafür sind die olympischen Spiele.

BASF-Trainer Steffen Neutert ist kein großer Freund von Rechenspielen. „Die ersten Spiele gewinnen und dann die Saison entspannt zu Ende spielen“, lautet in jedem Jahr seine Vorgabe. „Leider ist das in diesem Jahr für uns nicht möglich“, weiß er nun. Durch die Verlegung der French Open befinden sich die ersten fünf Spielerinnen der Meldeliste bereits beim Qualifikationsturnier in Paris. „Deshalb müssen wir uns jetzt erstmal so durchschlagen und hoffen, dass wir am Saisonende gegen Aschheim und Manching stärker stellen können“, erklärt Neutert.

An den Spieltagen gegen Vaihingen/Rohr, Nürnberg und München hat das noch nicht geklappt. Umso wichtiger der knappe Erfolg beim Club auf der Marienhöhe in Nürnberg vom Freitag, der zumindest ein kleines bisschen Druck vom Kessel genommen hat. Und mit der Belgierin Lara Salden war am Sonntag gegen München zumindest eine weitere Spielerin aus der oberen Hälfte der Meldeliste wieder mit dabei. „Wir hätten gerne auch Mona Barthel mit dazu genommen, aber das hat leider nicht geklappt“, bedauerte Neutert.

Das Glück fehlt

Trotzdem wackelte der Favorit aus München. Was fehlte, war wie schon in Vaihingen/Rohr etwas Glück. Zwei Einzel waren erst im Matchtiebreak verloren gegangen. „Da hätten wir vor den Doppeln genauso gut 4:2 führen können“, haderte der Trainer. Ähnliches widerfuhr den Ludwigshafenerinnen auch bei der Heimpremiere. Selina Dal unterlag mit 9:11 im entscheidenden Satz, hätte vor den Doppeln zumindest für ein 3:3 und damit eine größere Chance auf Punkte sichern können.