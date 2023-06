Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michael Schultz war in der laufenden Saison eine große Konstante beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der Innenverteidiger stand in 35 von 36 Partien in der Startformation, er fehlte nur ein Mal gelbgesperrt. Es werden aber keine weiteren Einsätze mehr hinzukommen, denn der 27-Jährige steht dem SVW bei den Partien am Mittwoch (19 Uhr) bei Eintracht Braunschweig und am Samstag gegen den FSV Zwickau nicht mehr zur Verfügung. Das Risiko einer Verletzung ist dem wechselwilligen Pfälzer zu groß.

Herr Schultz, lassen Sie Ihre Mannschaft im Stich?

Ich bin mir bewusst, dass mich einige für meinen Entschluss kritisieren werden. Mir tut das als Sportler weh,