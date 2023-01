Der Karlsruher SC steckt in der Zweiten Liga im Abstiegskampf. Der Coach hat trotzdem vor dem Neustart ein gutes Gefühl.

„Nur erfreuliche Nachrichten“, sagte Christian Eichner, der Cheftrainer des vom Abstieg bedrohten Karlsruher SC einen Tag vor dem Duell am Freitag (18.30 Uhr) gegen den Tabellen-Sechsten SC Paderborn: Für den Start in die Zweitliga-Rückrunde seien alle seine Spieler „fit und einsatzbereit. Wir können personell aus dem Vollen schöpfen.“

Nur der in der Innenverteidigung eigentlich gesetzte Marcel Franke muss gelbgesperrt zuschauen. Gegenüber der vor zweieinhalb Monaten, mit einem 4:4 gegen den FC St. Pauli, abgeschlossenen Vorrunde fehlt außerdem Kelvin Arase, der bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten KV Ostende verliehen wurde. Florian Ballas, Felix Irorere und Lazar Mirkovic spielen in den Überlegungen von „Eichner“ keine Rolle mehr.

Dezemberwochen haben gut getan

Hinsichtlich seiner Startelf hielt sich der KSC-Coach noch bedeckt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die bei der Generalprobe gegen Red Bull Salzburg (0:3 nach zweimal 60 Minuten) aufgebotene Anfangsformation auch gegen Paderborn aufläuft.

Auch taktisch wird es aller Voraussicht nach keine Überraschung geben. In der Abwehr werde „die Viererkette weiterhin den Rahmen geben“, sagte Eichner. Allerdings habe seine Mannschaft die Dreierkette vor Weihnachten so weit eingeübt, „dass sie in der Lage ist, dieses System zu spielen“. Überhaupt seien die zweieinhalb Wochen Dezember-Training insofern wertvoll gewesen, „dass wir sehr frei arbeiten konnten“. Seit dem Trainingsauftakt im neuen Jahr am 3. Januar sei doch schon wieder alles ein bisschen vom Neustart „gefärbt.“

Weil die Spielpause WM-bedingt so lang war, empfinde er das Spiel gegen Paderborn als „verkappten Saisonstart“. Das Kribbeln sei ein anderes, als nach einer normalen Winterpause. Keine Überraschung ist deshalb Eichners Losung: „Es wird Zeit, dass es losgeht.“