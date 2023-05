Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach überstandener Oberschenkelblessur kann Marlon Ritter zum Neustart des FCK in der Zweiten Liga mitwirken. In einer Arena, in der er ein kleines Kunststück vollbrachte.

Marlon Ritter ist ein Mann für die besonderen Momente. Erinnert sei an seinen 50-Meter-Treffer im Pokalspiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg, der es im Sommer des vorigen Jahres in die Auswahl