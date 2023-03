Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Moment nach dem zwischenzeitlichen 1:1 am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim veranschaulicht vermutlich am besten, warum Eintracht Frankfurt in diesen Tagen und Wochen so erfolgreich ist.

Sie machten einfach weiter, als sei nichts geschehen.

Die Körpersprache änderte sich nicht, kein Zweifel, kein Hader, die Spieler nahmen einfach das Heft wieder in die Hand, spielten die Partie ruhig zu Ende, und kamen zu dem völlig verdienten 3:1-Erfolg. Siege machen selbstbewusst. „Wir werden immer besser. Wir schießen die Tore zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Abwehrchef Martin Hinteregger, einer der Erfolgsgaranten. Weil er seine Defensive im Griff hat, fiel der Abschied von David Abraham gar nicht mal so ins Gewicht. Die Eintracht ist zu einem erstzunehmenden Champions-League-Aspiranten geworden. „Wir holen fleißig unsere Punkte. Wir investieren viel. Nicht nur in den Spielen. Es beginnt schon im Training. Unsere Serie ist der Lohn für unsere harte Arbeit“, betonte Evan Ndicka, der Torschütze zum 2:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Letzte Bundesliga-Niederlage am 11. Dezember

Die letzten neun Spiele wurden nicht verloren, die letzte Bundesliga-Niederlage datiert