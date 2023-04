Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie geht es in den kommenden Jahren weiter mit den Galopprennen im Winter in Deutschland? Diese Frage wurde unter den Besuchern am letzten Renntag des Jahres auf der Rennbahn in Dortmund-Wambel am Montagabend heiß diskutiert.

Nach der Schließung des Hippodroms in Neuss spielt sich das Geschehen in den Wintermonaten auf der Sandbahn in Dortmund ab. Die Top-Jockeys verdienen in Asien ihr Geld oder machen Urlaub, die großen