Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach langer Abstinenz wurde der Außenverteidiger zweimal in Folge in die Startelf des 1. FC Kaiserslautern berufen. Ändert das etwas an seiner Situation?

Noch denkt Dominik Schad nicht an Urlaub. Und er wird so schnell auch nicht in den Ferienmodus gleiten. Wenn die letzte Pflichtpartie des Jahres für den 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend gegen 20.20