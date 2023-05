Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Waldhof hat den Anspruch, eine Spitzenmannschaft der Dritten Liga zu sein – und offenbarte im ersten Auswärtsspiel der Saison, was ihr im Moment noch dafür fehlt.

Zunächst haperte es an der Galligkeit, am Ende an Cleverness, so dass es beim SC Verl nur zu einem 2:2 (0:1) reichte. Marcel Seegert geht keinem Zweikampf aus dem Weg und weicht keiner kritischen