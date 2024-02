Der Australier Shane Rose verkleidet sich bei einem Juxturnier – und muss kurz um Olympia fürchten.

Reiterliche Bünde können bisweilen spaßbefreite Zonen sein. Wer es nicht glauben mag, muss sich nur mal in den kleinsten Einheiten umhören, Ställen, um einen Eindruck davon zu erlangen, wie angestrengt es dort zugehen kann. So nimmt es nicht wirklich wunder, dass ein Gag des australischen Vielseitigkeitsreiters Shane Rose für reichlich Wirbel und Ärger gesorgt hat. Der 50-Jährige war bei einem Jux-Springen in der Nähe von Sydney in verschiedenen Verkleidungen gestartet, unter anderem in einem knappen Badeanzug, wie er von der Filmfigur Borat bekannt ist. Borat, dargeboten von Komiker und Schauspieler Sacha Baron Cohen, trug das nur wenig verdeckende Kleidungsstück in Grün, Rose wählte die Farbe Orange. Die Aufruhr war zunächst groß.

Der australische Reitverband EA schloss Rose nach einer Beschwerde vorläufig von Wettbewerben aus und kündigte eine Untersuchung an, Rose musste sogar fürchten, die Olympischen Spiele in Paris wegen des gewagten Kostüms zu verpassen. Dem „Sydney Morning Herald“ sagte Rose, der mit der australischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2008 und 2021 Silber sowie 2016 Bronze gewonnen hatte: „Mit ein bisschen Glück wird das alles in ein paar Tagen zum Lachen sein.“ Er habe „nicht das Gefühl“, dass er „etwas besonders Schlechtes“ getan habe.

Doch kein Verstoß gegen den Verhaltenskodex

Im Nachhinein, räumte Shane Rose ein, hätte er bedenken sollen, was er da tue, aber damals habe er gedacht, es sei „nur ein bisschen Spaß“ gewesen. Der Verband Equestrian Australia stellte in einer ersten Mitteilung klar, den Reitersmann „nicht suspendiert oder sanktioniert“ zu haben. Wie bei allen Hochleistungssportlern unter solchen Umständen üblich, sei er für einige Tage von Wettkämpfen zurückgehalten worden, um die Untersuchung in Ruhe durchführen zu können. Wenig später stand fest: Rose darf in Paris starten, er muss keine Konsequenzen befürchten. Der 50-Jährige habe durch seine knappe Bekleidung „nicht gegen den Verhaltenskodex verstoßen“.

Rose war beim Showturnier Wallaby Hill Extravaganza in Robertson/New South Wales in drei verschiedenen Kostümen geritten – in einem Gorilla-Kostüm, als „Duffman“ (ein Bier-Testimonial aus der Simpsons-Serie) und eben in einem Mankini, einem sehr knappen Bade-Einteiler, der beide Pobacken freilässt. Entsprechend launige Bilder seines Auftritts hatte Rose auch in seinen Social-Media-Auftritten mit großem Vergnügen geteilt.

Die Erleichterung ist groß

„Es tut mir wirklich leid, wenn ich damit jemanden beleidigt habe“, schrieb Rose auf Facebook, als das Possenspiel begann: „Ich hoffe, dass mir das Ergebnis der Untersuchung erlaubt, in den Wettkampf zurückzukehren und meinen Weg zu den Olympischen Spielen fortzusetzen.“ Das ist nun gewährleistet. „Es ist eine große Erleichterung“, schrieb Rose.

Um solch einen Vorfall künftig zu vermeiden, soll ein Mindestbekleidungsniveau festgelegt werden, ließ der Verband in einer Mitteilung wissen. „Shane hat über den Vorfall nachgedacht, sich entschuldigt und versteht die hohen Standards, die von allen an unserem Hochleistungsprogramm Beteiligten erwartet werden.“ In diesem Sinne: Hü!