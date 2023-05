Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Kaiserslautern hat zuletzt nicht den besten Eindruck hinterlassen. Mit einem schlechten Gefühl sollte er nicht in die Sommerpause gehen. Die DFL macht derweil einen Fehler.

Wie man trainiert, so spielt man. Wie man aus einer Saison rausgeht, so kommt man in die nächste rein. Sie kennen diesen Sätze aus der Welt des Sports. Es sind Binsen, aber sie haben ihre Berechtigung.