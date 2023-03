Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass beim Geländeritt des olympischen Vielseitigkeitswettbewerbs in Tokio ein Pferd zu Tode kam, berührt viele Menschen, entsetzt und empört sie aber auch. Weil sich einige die Frage stellen, warum ein Pferd wegen eines Bänderrisses, der noch vor Ort in einer Tierklinik diagnostiziert worden war, gleich eingeschläfert werden muss.

Der Vielseitigkeitssport steht nun in Internetforen und auch in Leserbriefen einmal mehr am Pranger. Aber diesmal geht es für viele auch um die Frage, ob das Tier nicht hätte gerettet