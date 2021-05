Am nächsten Dienstag treffen sich die Klubs der Fußball-Bundesliga und der Zweiten Liga wieder, es ist die nächste wichtige Versammlung. Die kommende Saison will geplant werden. Es gibt viele Fragen. Die Klubs (und die Fans) interessiert vor allem, ob wieder Zuschauer in die Stadien dürfen und wenn ja, wie viele. Fallen die Stehplätze weg? Das führt sicherlich zu neuen Diskussionen. Aber wenn es denn so sein wird ... Und falls auch keine Gästefans kommen dürfen? Das zeigt eben, dass noch lange keine Normalität im Ligabetrieb herrscht. Der Vorhang für das Transfertheater hat sich noch nicht gehoben. Bezeichnend ist doch, dass Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes am Donnerstag andeutete, noch kein konkretes Angebot für Top-Talent Kai Havertz vorliegen zu haben. Und die Personalie Jadon Sancho wird bei Borussia Dortmund auch zu einer Art Dauerbrenner. Geht er? Geht er nicht? Führt die Pandemie dazu, dass es neue, erbitterte Debatten über die Verteilung der TV-Gelder gibt? Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, längst so eine Art Alterspräsident, stellt die Liga auf schwere Zeiten ein. „Im kommenden Jahr ist sicherlich ein größerer finanzieller Einbruch zu erwarten“, sagte er

Der siebte Feldspieler muss wieder verschwinden

Die „Handballwoche“ hat die Pause vor zwei Wochen dergestalt genutzt, dass sie in ihrem Fachblatt das Thema des siebten Feldspielers noch einmal in allen Facetten diskutierte. Zur Einordnung: Seit vier Jahren ist es möglich, dass der Torhüter im Handball das Feld verlässt und dafür ein weiterer Feldspieler aufs Parkett kommt, der nicht ein Leibchen überstreifen muss wie zuvor. Dieser Einsatz des siebten Feldspielers hat das Spiel grundlegend verändert. Die von der „Handballwoche“ befragten Experten sprachen sich mehrheitlich dafür aus, diese Regeländerung wieder rückgängig zu machen. Wobei es natürlich auch Befürworter gibt. Gleichwohl: Die Regeländerung muss korrigiert werden. Weg damit! Das Spiel ist statischer geworden, es hat sich im Kern verändert. Das Tempo leidet. Eine Strafzeit ist keine Strafzeit mehr, weil sofort ein Spieler von draußen nachrücken kann. Bälle ins leere Tor werfen – es dauert ja, bis der Keeper von der Bank zurück geeilt ist – grenzt mehr an Volksbelustigung denn an ein seriöses Spiel. Die Internationale Handball-Föderation nimmt die Einwände anscheinend ernst. Wobei es in den vergangenen Wochen ziemlich ruhig war um die IHF. Im Januar steht eine Handball-WM in Ägypten auf dem Plan. Kann das sein? In diesen Zeiten?

Leon Goretzka ist ein Vorbild

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka, beim FC Bayern München angestellt, ist in den vergangenen Wochen in eine Vorbildrolle geschlüpft. Und das nicht nur, weil er mit seinem Kompagnon Joshua Kimmich und einer Eigenbeteiligung von einer Million Euro eine Onlineplattform in der Corona-Krise ins Leben rief, um zu helfen. Nein, Goretzka hat auch als Fußballer Gas gegeben. Er hat die Zwangspause im Frühjahr genutzt, um an sich und an seinem Körper zu arbeiten. Denn: Er war unzufrieden mit seiner Reservistenrolle bei den Bayern, er kam einfach nicht an Thiago vorbei. Das hat sich nach dem Restart geändert, Goretzka war fortan bei Trainer Hansi Flick gesetzt. Der 25-Jährige hat nicht gehadert, er hat nicht gejammert, er hat die Konsequenzen gezogen und gehandelt. Und nun spielt er. Jungs, hinschauen!