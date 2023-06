Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bernhard Trares hat den SV Waldhof nach 16 Jahren Abstinenz im vergangenen Sommer als Trainer zurück in den Profifußball geführt. In der laufenden Saison schnupperte der Klub lange am Durchmarsch in die Zweite Liga. Dennoch verlässt der 54-Jährige die Mannheimer am Ende der Saison. Im Interview erklärt der Fußballlehrer seine Gründe.

Herr Trares, wann haben Sie sich entschieden, den SV Waldhof zu verlassen?

Die Entscheidung ist seit Januar gereift, das war ein Prozess über einen längeren