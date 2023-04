Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die kurzfristigen Ziele der Rhein-Neckar Löwen zeigen den Aufschwung auf. „Das ist eine ganz andere Herangehensweise im Kopf, wenn man die Tabellenführung verteidigen kann“, sagt Andy Schmid vor dem nächsten Bundesligaspiel am Samstag (18.05 Uhr) gegen den TBV Lemgo. Nach dem 33:31 am Mittwochabend beim SC Magdeburg sind die Badener Spitzenreiter in der Handball-Bundesliga.

Die Partie wird kurzfristig in der ARD übertragen und startet deshalb schon um kurz nach sechs.

Vor knapp einem Jahr hatten die Löwen schon einmal beim Spitzenteam aus Magdeburg