Auswärts beim Tabellenletzten – der SV Waldhof hat die Chance, mit einem Sieg den entscheidenden Schritt hin zum Klassenerhalt in der Dritten Liga zu gehen. Personell sieht es gut aus, doch der Trainer warnt vor dem Kontrahenten.

„Das Thema lautet Verantwortung“, sagt Patrick Glöckner vor dem Duell am Mittwoch (19 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching. Der Trainer der Mannheimer hat seine Spieler in den vergangenen Tagen auf den Endspurt in der Saison eingeschworen. „Es geht um die Verantwortung gegenüber sich selbst, der Mannschaft, dem Klub und den Fans“, präzisiert der 44-Jährige, der mit dem Schlagwort einen neuen Reiz vor den noch ausstehenden vier Partien setzen wollte. Mit Max Christiansen, Arianit Ferati und Anton Donkor stehen ihm drei wichtige Spieler wieder zur Verfügung.

Schlechte Erinnerungen ans Hinspiel

Die Konzentration soll stimmen, damit im Münchner Vorort mit einem Dreier die letzten wohl noch fehlenden Zähler für das Klassenziel eingesammelt werden. Vermutlich wählten die Verantwortlichen beim SVW deshalb das Lob in Richtung des Gegners. „Unterhaching ist der spielstärkste Tabellenletzte in der Geschichte der Dritten Liga“, sagt Pressesprecher Yannick Barwig und Glöckner ergänzt: „Die SpVgg hat eine große Qualität, die zurückliegenden Ergebnisse spiegeln nicht die Stärke der Mannschaft wider.“ Ganz so stark hätten die „Hachinger“ gar nicht geredet werden müssen, ein Verweis auf das Hinspiel, das 1:4 verloren ging, hätte als Warnung genügt.

Pokalfinale am 29. Mai

Die Chance auf einen Titel und eine lukrative Zusatzeinnahme wird sich den Waldhöfern am 29. Mai bieten, wenn sie im Finale des badischen Pokals auf den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf treffen. Der Verband strich erwartungsgemäß die beiden ausstehenden Halbfinals, da die Verbandsliga-Vertreter aus Mühlhausen und Mutschelbach wegen der Pandemie seit einem halben Jahr nicht trainieren oder spielen können.