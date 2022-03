Pascal Sohm kam im Winter zum SV Waldhof, um im Sturm für mehr Robustheit und Kopfballstärke zu sorgen – diesen Auftrag führt er hervorragend aus. Dabei musste er zu Beginn nachvollziehbare Hürden überspringen.

„Ich lerne in jeder Trainingseinheit dazu und weiß immer besser, welche Wünsche jeder einzelne meiner Kollegen hat“, sagt Sohm. In acht Partien hat er bislang drei Tore erzielt – alle mit dem Kopf und alle in einem Auswärtsspiel. „Pascal hat den richtigen Riecher und ein gutes Kopfballspiel“, lobt SVW-Coach Patrick Glöckner den 30-Jährigen, der im Januar vom Zweitligisten Dynamo Dresden nach Mannheim kam.

Demütig sein und gute Leistungen zeigen

Schnell hat sich Sohm einen Stammplatz im neuen Umfeld erarbeitet und dabei schnell Akzeptanz gefunden – was keine Selbstverständlichkeit war. „Ich bin in eine Mannschaft gekommen, die schon seit dem Sommer zusammen und außerdem sehr erfolgreich war“, erklärt Sohm. Niemand räumt gerne seinen Platz im Team, so dass der Neue gezwungen war, demütig aufzutreten und mit Leistung zu überzeugen. Beides ist dem robusten Angreifer gelungen, der eine Schwachstelle im Kader der Waldhöfer behob. „Wir wollten jemand dazu holen, der körperlich stark ist und uns in der Offensive schwerer ausrechenbar macht“, sagt Glöckner.

Dominik Martinovic, mit zehn Treffern in der Hinrunde bester SVW-Torschütze, spielt nun ein Stück weit hinter Stoßstürmer Sohm. Tatsächlich agieren die Mannheimer dadurch variabler, wenngleich sich das nicht immer in guten Resultaten niedergeschlagen hat.

Sonntag Topspiel gegen Braunschweig

Eine wunderbare Gelegenheit für das erste Tor im Carl-Benz-Stadion bietet sich Sohm am Sonntag (14 Uhr), wenn der SVW Eintracht Braunschweig zum Topspiel in der Dritten Liga empfängt. Mehr als 10.000 Karten wurden für das Duell des Fünften gegen den Dritten verkauft, für eine große Kulisse ist gesorgt. Mit einem Dreier können die Mannheimer die Braunschweiger in der Tabelle überholen. Hamza Saghiri, Fridolin Wagner und Alexander Rossipal stehen dem SVW wieder zur Verfügung.