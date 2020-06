Der SV Waldhof bleibt im Aufstiegsrennen in der Dritten Liga in einer guten Position. Nach dem 2:1 (0:1) gegen Viktoria Köln sind die Mannheimer Tabellenzweiter – weil sie gegen den Mitaufsteiger mit Fortuna im Bunde waren.

„Wir hatten das nötige Glück“, sagte Michael Schultz nach dem zweiten Dreier der Waldhöfer hintereinander. Der Innenverteidiger spielte auf zwei Situationen in der ersten Halbzeit an, in denen der SVW knapp an einem Rückstand vorbeischrammte. Sven Kreyer (7.) und Sead Hajrovic (21.) trafen nach Standardsituationen jeweils nur den Pfosten. Die Partie war offen, beide Mannschaften spielten mutig nach vorne – und die Viktoria nutzte die dritte Großchance zur Führung: Kreyer traf mit einem Schuss aus 18 Metern – 0:1 (36.).

Waldhof besser in Halbzeit zwei

Der Waldhof war gefordert und steigerte sich nach der Pause. Schnell gelang der Ausgleich durch eine Direktabnahme von Gianluca Korte auf 17 Metern (47.) nach einem abgewehrten Eckball. Jetzt waren die Blau-Schwarzen das bessere Team, scheiterten bei Chancen von Arianit Ferati (54., 64.) und Mounir Bouziane (58.) am starken Viktoria-Keeper Sebastian Patzler. Nur einmal hatte auch der Schlussmann Pech, als Gianluca Korte zum Matchwinner der Mannheimer aufstieg. Nach einem schönen Angriff und der Vorarbeit von Mete Celik traf Korte die Unterkante der Latte, ehe der Ball vom Körper von Patzler zum 2:1 hinter die Torlinie flog (84.). „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, reagierte Korte zurückhaltend auf seine beiden Tore, die den ersten Heimsieg des SVW im Jahr 2020 ermöglichten.